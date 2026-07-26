МИД Украины: Киев считает призыв Токаева «заморозить конфликт» «реалистичным, своевременным и мудрым» Андрей Сибига прокомментировал предложение президента Казахстана «заморозить» конфликт в Украине и вернуться к «стамбульской формуле 2.0»

Украина приветствует призыв президента Казахстана «заморозить» войну в Украине и считает его «реалистичным, своевременным и мудрым».

Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, комментируя предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «заморозить» конфликт в Украине и вернуться к «стамбульской формуле 2.0».

«Ценим призывы президента Касым-Жомарта Токаева к Путину о том, что настало время остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение» - приводит слова министра пресс-служба МИД Украины в Telegram-канале в воскресенье, 26 июля.

Сибига отметил, что Украина предложила остановить войну вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатии, но «Кремль продолжает отвергать этот четкий путь к миру».

«Пресс-секретарь Путина уже отклонил и предложение президента Казахстана. Итог таков: Москва должна ощутить большее давление, прежде чем согласится на реалистичные мирные предложения», - заявил глава украинской дипломатии.

Токаев ранее предложил заморозить конфликт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Омске предложил «заморозить» конфликт в Украине и вернуться к «стамбульской формуле 2.0».

Токаев отметил, что к нему поступает «много сигналов» из Европы и Соединенных Штатов Америки, касающихся нынешнего положения конфликтной ситуации между Украиной и Россией.

«Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт, межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас», - сказал Токаев, указав на то, что суть противостояния между Азербайджаном и Арменией, «происхождение этого конфликта были совершенно ясны», так как «они уходили вглубь истории».

«Но здесь – это очень трудно понять. И я понимаю, я знаю, что Вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. Это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к «Стамбульской формуле 2.0», поскольку там были достигнуты значительные результаты», - сказал Токаев, отметив, что затем уже при гарантиях «великих держав», включая Россию, «дальше двигаться в сторону долгожданного мира».

При этом Токаев отметил, что несмотря на все предложения и призывы, он «категорически» отказывается быть «посредником», поскольку уверен, что Россия сама справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня.

В Кремле назвали невозможной «заморозку конфликта» в Украине

Президент России Владимир Путин, отвечая на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт в Украине, подробно рассказал ему о ходе «специальной военной операции», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, [отреагировал]. Он подробно ему все рассказал про специальную военную операцию», — сообщил Песков.

Он добавил, что с учетом позиции Киева «как таковая заморозка невозможна». При этом Песков указал, что Киев может завершить конфликт «до конца суток», если примет «соответствующие решения»

По его словам, условия для остановки боевых действий были изложены МИД России еще два года назад. «Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», — сказал Песков.