МИД Украины заявил о разгрузке в Египте судна с якобы вывезенной украинской пшеницей

Судну Asomatos разрешили разгрузить в египетском порту Абу-Кир 26,9 тыс. тонн пшеницы, которую украинская сторона считает вывезенной с подконтрольных России территорий. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети американской компании X.

По его словам, это четвертый с апреля случай, когда, как утверждает Киев, зерно украинского происхождения поступает в египетские порты через российские каналы поставок.

Сибига заявил, что судно было допущено к разгрузке, несмотря на направленный ранее запрос Офиса генерального прокурора Украины в Министерство юстиции Египта о правовой помощи по данному грузу. По утверждению украинского министра, партия зерна была вывезена через Крым компанией Agro-Frigat, находящейся под санкциями.

Глава МИД Украины также отметил, что Киев передал египетской стороне данные и правовые аргументы, которые, по мнению украинских властей, могли служить основанием для задержания судна и груза.

Сибига подчеркнул, что Украина на протяжении многих лет была одним из важных поставщиков продовольствия для Египта, и выразил сожаление в связи с тем, что египетские порты, по версии Киева, продолжают принимать зерно, происхождение которого украинская сторона оспаривает.

Он также связал этот вопрос с исторической памятью украинцев о голоде XX века, заявив, что нынешние обвинения в вывозе зерна вызывают у Киева особо болезненную реакцию.

Глава МИД Украины призвал Египет соблюдать нормы международного права, ранее данные Киеву обещания и принципы двусторонних отношений.

«Товары с оккупированных территорий должны задерживаться, а не приниматься. Мародерство - это не торговля, а соучастие лишь способствует дальнейшей агрессии», - заявил Сибига.