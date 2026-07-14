Турция призывает стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе

МИД Турции самым решительным образом осудило ракетный обстрел Саудовской Аравии со стороны хуситов Турция призывает стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе

Министерство иностранных дел Турции самым решительным образом осудило ракетный обстрел южного региона Саудовской Аравии, совершенный поддерживаемыми Ираном хуситами из Йемена.

Министерство выступило с письменным заявлением по поводу ракетного обстрела территории Саудовской Аравии.

«МИД самым решительным образом осуждает ракетный обстрел южной части Саудовской Аравии, организованный хуситами. Мы вновь подтверждаем нашу полную солидарность с Саудовской Аравией в связи с этим нападением, которое нарушает суверенитет и территориальную целостность Саудовской Аравии и представляет серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности».

В документе вновь озвучен призыв Турции к сторонам воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене объявили, что нанесли удары по аэропорту Абха на юге Саудовской Аравии с использованием баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Пресс-секретарь коалиции под руководством Саудовской Аравии Турки аль-Малики по этому поводу заявил: «В связи с угрозой, исходящей от баллистических ракет, запущенных террористическими группами в южную часть Саудовской Аравии, были задействованы системы противовоздушной обороны».