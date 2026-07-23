МИД Турции осудил рейд израильского министра Бен-Гвира в мечеть Аль-Акса

Gökhan Çeliker, Elmira Ekberova
23 Июля 2026•Обновить: 23 Июля 2026
Министерство иностранных дел Турции самым решительным образом осудило рейд израильского министра и сопровождавшей его радикальной группы на территорию мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме под защитой израильских сил безопасности.
В письменном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства говорится, что предотвращение провокационных действий правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и попыток создать свершившиеся факты, нарушающих исторический и правовой статус святых мест Иерусалима, в особенности мечети Аль-Акса, является общей ответственностью международного сообщества.
Ранее министр национальной безопасности Израиля от ультраправой партии Итамар Бен-Гвир вновь посетил территорию мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме в сопровождении полиции и радикально настроенных иудеев.