МИД Турции осудил освобождение в Греции организатора убийства турецкого дипломата Четина Гёргю

Министерство иностранных дел Турции самым решительным образом осудило освобождение главаря террористической организации «17 ноября» Александроса Гиотопулоса, который был приговорен к 17 пожизненным срокам и 25 годам строгого тюремного заключения за организацию убийства турецкого дипломата Четина Гёргю в 1991 году, покушения на советника посольства Турции в Афинах Дениза Бёлюкбашы и сотрудника турецкой дипмиссии в Афинах Халука Сипахиоглу в 1994 году.

МИД Турции распространил заявление в связи с освобождением Гиотопулоса в Греции.

«Мы самым решительным образом осуждаем освобождение 21 мая 2026 года лидера террористической организации «17 ноября» Александроса Гиотопулоса, приговоренного к 17 пожизненным срокам и 25 годам строгого тюремного заключения», - говорится в сообщении.

«Проявленная снисходительность к этому подлому террористу, организатору покушений и нападений на наших дипломатов, с честью представлявших страну за рубежом, является грубым неуважением к памяти наших погибших дипломатов и их семьям», - подчеркнули в МИД, указав на то, что это «совершенно неприемлемо».

В турецком ведомстве призвали греческие власти воздержаться от шагов, которые могут подорвать борьбу с терроризмом, а также выполнить взятые на себя обязательства по наказанию осужденных террористов.