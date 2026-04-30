МИД Турции назвал атаку на международную флотилию Global Sumud «актом пиратства» Анкара заявила о нарушении международного права и призвала к общей позиции мирового сообщества

Вмешательство израильских сил в деятельность Международной флотилии Global Sumud, направляющейся с гуманитарной помощью в Газу, является «актом пиратства». Об этом заявило Министерство иностранных дел Турции.



В документе подчеркивается, что, атаковав флотилию, стремившуюся привлечь внимание к гуманитарной катастрофе в Газе, Израиль нацелился на гуманитарные ценности и международное право. «Эта агрессия также нарушает принцип свободы судоходства в международных водах. Призываем международное сообщество занять единую позицию в отношении этих противоправных действий Израиля», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что в координации с другими странами предпринимаются все необходимые шаги в связи с ситуацией турецких граждан и других пассажиров, находившихся на борту флотилии.

Глобальная флотилия Сумуд

«Весенняя миссия 2026 года» Международной флотилии Global Sumud, целью которой является прорыв блокады Газы и доставка жизненно важной гуманитарной помощи, вышла в море 12 апреля из испанской Барселоны.

После присоединения участников на итальянском острове Сицилия более 60 судов вновь вышли в Средиземное море 26 апреля. В ночь на 29 апреля в международных водах у берегов острова Крит израильские военные начали незаконное вмешательство, захватывая суда с активистами.

По данным представителей флотилии, на борту судов находились 345 участников из 39 стран, включая граждан Турции.

Организаторы сообщили о потере связи с десятками судов, при этом достоверной информации о судьбе активистов пока нет.

Во время первой попытки в сентябре 2025 года израильские военные также незаконно вмешались в деятельность флотилии в международных водах Средиземного моря, задержав активистов и суда.