Анкара будет решительно продолжать усилия, чтобы Нетаньяху и его пособники ответили перед международными судебными органам

МИД Турции: Ложь Нетаньяху не может прикрыть его ответственность за тяжкие преступления Анкара будет решительно продолжать усилия, чтобы Нетаньяху и его пособники ответили перед международными судебными органам

Министерство иностранных дел Турции прокомментировало заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.



«Ложь, к которой прибегает эксперт по геноциду Нетаньяху, чтобы скрыть факты, не может прикрыть его ответственность за тяжкие преступления», — говорится в заявлении МИД.



В документе подчеркивается, что безосновательные, провокационные и не соответствующие действительности обвинения в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана являются попыткой Нетаньяху и его сообщников ввести в заблуждение международную общественность.



«Эксперт по геноциду Нетаньяху не может скрыть свою ответственность за тяжкие преступления, прибегая к лжи, чтобы замаскировать факты. Турция будет и впредь самым четким образом излагать правду о Нетаньяху и его пособниках. Мы будем решительно продолжать усилия, чтобы они ответили перед международными судебными органами за свои действия, пренебрегающие правом и гуманитарными ценностями», - заявляет Анкара.