В Анкаре состоялась встреча Хакана Фидана с Мухиддином Салимом

МИД Турции и Судана укрепляют сотрудничество в сфере подготовки дипломатов В Анкаре состоялась встреча Хакана Фидана с Мухиддином Салимом

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел в Анкаре встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухиддином Салимом.

Согласно информации, полученной из источников в МИД, переговоры состоялись в турецкой столице.

По итогам встречи министры подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Дипломатической академией Министерства иностранных дел Турецкой Республики и Дипломатическим институтом Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Республики Судан.