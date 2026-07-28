МИД Турции и Судана укрепляют сотрудничество в сфере подготовки дипломатов

Gökhan Çeliker, Olga Keskin
28 Июля 2026•Обновить: 28 Июля 2026
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел в Анкаре встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухиддином Салимом.
Согласно информации, полученной из источников в МИД, переговоры состоялись в турецкой столице.
По итогам встречи министры подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Дипломатической академией Министерства иностранных дел Турецкой Республики и Дипломатическим институтом Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Республики Судан.