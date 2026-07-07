МИД Турции: израильские власти пытаются изменить повестку с помощью систематической пропаганды

Mehmet Şah Yılmaz, Marina Mussa
07 Июля 2026•Обновить: 07 Июля 2026
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его сообщники намеренно искажают любую критику в свой адрес и пытаются изменить повестку с помощью систематической пропаганды.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Турции, комментируя безосновательные утверждения и дезинформационную деятельность израильских официальных лиц.
В ведомстве отметили, что безосновательные утверждения, которые в последние дни распространяются израильскими официальными лицами с определенной координацией и в определенные сроки, являются частью дезинформационной кампании.
«Нетаньяху и его сообщники намеренно искажают любую критику в свой адрес и пытаются изменить повестку с помощью систематической пропаганды. Вместе с тем эти усилия уже не убеждают международную общественность и не способны скрыть геноцид, осуществляемый правительством Нетаньяху в Газе, а также его политику оккупации и аннексии в регионе и дестабилизирующие действия», - говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что цель Турции заключается в том, чтобы все страны и народы региона жили в мире, стабильности и благополучии.
В этой связи Турция вновь призвала Израиль проводить конструктивную и миролюбивую политику. «Турция продолжит говорить правду», - заявили в министерстве.