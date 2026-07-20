МИД Турции заявил о намерении и впредь защищать интересы ТРСК В Анкаре отметили 52-ю годовщину Кипрской мирной операции и подтвердили поддержку признания суверенного равенства турок - киприотов

Министерство иностранных дел Турции заявило, что в стране с гордостью отмечают 52-ю годовщину Кипрской мирной операции, подчеркнув, что Анкара и впредь будет защищать интересы Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и продолжит прилагать все усилия для признания суверенного равенства и равного международного статуса киприотов-турок.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице МИД Турции в социальной сети NSocial.

«Мы с гордостью отмечаем 52-ю годовщину Кипрской мирной операции, увенчавшей борьбу турок-киприотов за свободу. Ровно 52 года назад Турция, действуя в рамках своих прав и обязательств, вытекающих из Договора о гарантиях 1960 года, предприняла шаги, обеспечив безопасность турок-киприотов и гарантировав их присутствие на острове», - говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что сегодня турки-киприоты живут с высоко поднятой головой, в мире и безопасности под флагом Турецкой Республики Северного Кипра.

«Турция, являющаяся родиной и государством-гарантом, как и прежде, сегодня и в будущем будет защищать интересы Турецкой Республики Северного Кипра и продолжит всеми силами добиваться признания суверенного равенства и равного международного статуса, которые являются неотъемлемым правом турок-киприотов. Мы с почтением вспоминаем военнослужащих турецкой армии и бойцов сопротивления, которые, не колеблясь, отдали свои жизни ради нашего национального дела и установления мира на Кипре, и выражаем глубокую признательность ветеранам», — отмечается в заявлении.