МИД Турции: задержанные Израилем активисты Global Sumud вернутся на родину спецрейсом

Büşranur Keskinkılıç, Ulviyya Amoyeva
01 Май 2026•Обновить: 01 Май 2026
Турецкие граждане и активисты из других стран, задержанные Израилем в международных водах на судах международной флотилии Global Sumud, как ожидается, сегодня вернутся в Турцию специальным авиарейсом.
Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели сообщил в социальной сети американской компании Х в пятницу, 1 мая.
По его словам, граждане Турции и другие участники флотилии, задержанные в результате незаконного вмешательства израильских сил в международных водах, были доставлены на остров Крит.
«Наш посол в Афинах и сотрудники консульства находятся на Крите. Ожидается, что наши граждане и некоторые участники из третьих стран будут доставлены в Турцию сегодня специальным авиарейсом», - сообщил дипломат.
Международная флотилия «Global Sumud»
«Весенняя миссия 2026» международной флотилии «Global Sumud», целью которой является прорыв израильской блокады Газы и доставка жизненно необходимой гуманитарной помощи населению эксклава, вышла в Средиземное море из испанской Барселоны 12 апреля.
После присоединения участников на итальянском острове Сицилия флотилия вновь отправилась в путь 26 апреля, а в ночь на 29 апреля в международных водах у берегов острова Крит израильская армия предприняла незаконное вмешательство, атаковав суда с активистами.
По данным представителей флотилии, на судах находятся 345 участников из 39 стран, включая граждан Турции.
Атака была совершена в 600 морских милях от Газы и в нескольких милях от греческих территориальных вод. Достоверной информации о судьбе гражданских лиц на данный момент нет.
Представители «Global Sumud», сообщили, что в результате атаки израильской армии 21 судно было задержано, 17 судов зашли в греческие территориальные воды.