МИД Турции: Доклад Европарламента о Турции за 2025 год содержит оценки, не соответствующие действительности

Mehmet Şah Yılmaz, Nariman Mehdiyev
17 Июня 2026•Обновить: 17 Июня 2026
Министерство иностранных дел Турции прокомментировало Доклад о Турции за 2025 год, принятый на пленарном заседании Европейского парламента (ЕП).
«Доклад содержит оценки, не соответствующие действительности, основанные на безосновательных утверждениях и ложной информации со стороны кругов, настроенных против нашей страны», - говорится в заявлении МИД.
Министерство иностранных дел выступило с письменным заявлением по поводу доклада о Турции за 2025 год, принятого 17 июня на пленарном заседании ЕП.
«Доклад содержит оценки, не соответствующие действительности, основанные на безосновательных утверждениях и ложной информации со стороны кругов, враждебно настроенных по отношению к нашей стране».
В заявлении отмечается, что данный доклад подготовлен в рамках преднамеренной политической повестки дня, отражающей идеологические стереотипы некоторых членов ЕП, и направлен на то, чтобы затмить нынешнюю позитивную повестку дня в период, когда стратегическое значение отношений между Турцией и ЕС неуклонно растет.
Такой подход, создающий почву для террористических организаций и антитурецких кругов, еще раз демонстрирует, насколько Европейский парламент далек от выработки стратегического видения будущего отношений между Турцией и ЕС.
В сообщении МИД Турции отмечается, что в отчете искажены судебные процессы, проводимые независимой турецкой судебной системой, категорически опровергается факт нанесения необоснованных обвинений в адрес министра юстиции Акына Гюрлека.
«Турецкая судебная система, являющаяся одной из основ суверенитета нашего государства, не подвержена вмешательству со стороны каких-либо международных организаций, внешних игроков или политических кругов. Недопустимы попытки, направленные против судебных процессов из политических мотивов и противоречащие принципу независимости судебной власти. Мы ожидаем от Европейского парламента, что в нынешних условиях, когда глобальные вызовы усиливаются, он примет подход, который будет способствовать развитию отношений между Турцией, являющейся страной-кандидатом, и ЕС на основе общих интересов и в конструктивном ключе», - заявляет МИД Турции.