Ожидаем от Европарламента, что он примет подход, который будет способствовать развитию отношений между Турцией и ЕС на основе общих интересов и в конструктивном ключе - заявил МИД

МИД Турции: Доклад Европарламента о Турции за 2025 год содержит оценки, не соответствующие действительности Ожидаем от Европарламента, что он примет подход, который будет способствовать развитию отношений между Турцией и ЕС на основе общих интересов и в конструктивном ключе - заявил МИД

Министерство иностранных дел Турции прокомментировало Доклад о Турции за 2025 год, принятый на пленарном заседании Европейского парламента (ЕП).

«Доклад содержит оценки, не соответствующие действительности, основанные на безосновательных утверждениях и ложной информации со стороны кругов, настроенных против нашей страны», - говорится в заявлении МИД.

Министерство иностранных дел выступило с письменным заявлением по поводу доклада о Турции за 2025 год, принятого 17 июня на пленарном заседании ЕП.

«Доклад содержит оценки, не соответствующие действительности, основанные на безосновательных утверждениях и ложной информации со стороны кругов, враждебно настроенных по отношению к нашей стране».

В заявлении отмечается, что данный доклад подготовлен в рамках преднамеренной политической повестки дня, отражающей идеологические стереотипы некоторых членов ЕП, и направлен на то, чтобы затмить нынешнюю позитивную повестку дня в период, когда стратегическое значение отношений между Турцией и ЕС неуклонно растет.

Такой подход, создающий почву для террористических организаций и антитурецких кругов, еще раз демонстрирует, насколько Европейский парламент далек от выработки стратегического видения будущего отношений между Турцией и ЕС.

В сообщении МИД Турции отмечается, что в отчете искажены судебные процессы, проводимые независимой турецкой судебной системой, категорически опровергается факт нанесения необоснованных обвинений в адрес министра юстиции Акына Гюрлека.

«Турецкая судебная система, являющаяся одной из основ суверенитета нашего государства, не подвержена вмешательству со стороны каких-либо международных организаций, внешних игроков или политических кругов. Недопустимы попытки, направленные против судебных процессов из политических мотивов и противоречащие принципу независимости судебной власти. Мы ожидаем от Европейского парламента, что в нынешних условиях, когда глобальные вызовы усиливаются, он примет подход, который будет способствовать развитию отношений между Турцией, являющейся страной-кандидатом, и ЕС на основе общих интересов и в конструктивном ключе», - заявляет МИД Турции.