Молим Всевышнего о милости к погибшим в пожаре и выражаем соболезнования их близким и народу Алжира - говорится в заявлении МИД

МИД Турции выразило соболезнования в связи с жертвами в приюте для сирот в Алжире Молим Всевышнего о милости к погибшим в пожаре и выражаем соболезнования их близким и народу Алжира - говорится в заявлении МИД

Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования близким и родственникам погибших в результате пожара в детском доме в Алжире, а также народу Алжира.

В письменном заявлении министерства отмечается глубокая скорбь в связи с гибелью людей, в основном детей, в результате пожара, произошедшего в приюте для сирот в районе Мухаммедия столицы Алжира.

«Молим Всевышнего о милости к погибшим в пожаре и выражаем соболезнования их близким и народу Алжира», — говорится в заявлении МИД Турции.