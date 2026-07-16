МИД Турции выразило соболезнования в связи с жертвами в приюте для сирот в Алжире

Büşranur Keskinkılıç, Nariman Mehdiyev
16 Июля 2026•Обновить: 16 Июля 2026
Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования близким и родственникам погибших в результате пожара в детском доме в Алжире, а также народу Алжира.
В письменном заявлении министерства отмечается глубокая скорбь в связи с гибелью людей, в основном детей, в результате пожара, произошедшего в приюте для сирот в районе Мухаммедия столицы Алжира.
«Молим Всевышнего о милости к погибшим в пожаре и выражаем соболезнования их близким и народу Алжира», — говорится в заявлении МИД Турции.