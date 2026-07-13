МИД Турции выразило соболезнования в связи с гибелью людей при крушении парома в Сирии

Gökhan Çeliker, Ulviyya Amoyeva
13 Июля 2026•Обновить: 13 Июля 2026
Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения парома на реке Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается глубокое сожаление в связи с потерями в ходе трагедии. «Мы молим Всевышнего о милости к погибшим и приносим свои соболезнования их семьям, а также всему сирийскому народу», — заявили в МИД Турции.
Также подчеркивается, что Турция, оказывающая содействие поисково-спасательным работам, продолжит и впредь быть солидарной с сирийским правительством и народом.
Ранее сирийские СМИ сообщили, что речной паром, перевозивший 35 человек, столкнулся с мостом на реке Евфрат, после чего перевернулся. По данным SANA, двое детей, поступивших в больницу, позже скончались.