Анкара также выразила озабоченность в связи с нападениями, угрожающими её интересам в Чёрном море и региональной безопасности

МИД Турции внимательно следит за состоянием двух своих граждан, раненых у побережья украинского порта Черноморск Анкара также выразила озабоченность в связи с нападениями, угрожающими её интересам в Чёрном море и региональной безопасности

Министерство иностранных дел Турции внимательно следит за состоянием двух граждан Турции, входящих в состав экипажа судна, принадлежащего турецкому владельцу и плавающего под флагом Панамы, которое подверглось нападению с использованием беспилотного летательного аппарата в открытом море у побережья украинского порта Черноморск.

В письменном заявлении Министерства иностранных дел по данному вопросу отмечается:

«Утром 22 июня стало известно, что двое наших граждан, входивших в состав экипажа судна, принадлежащего турецкому владельцу и плавающего под флагом Панамы, подвергшегося нападению беспилотного летательного аппарата у берегов украинского порта Черноморск, получили ранения. Состояние наших граждан внимательно отслеживается нашим посольством в Киеве и генеральным консульством в Одессе».

В заявлении подчеркивается, что Турция выразила озабоченность в связи с нападениями, угрожающими её интересам в Чёрном море и региональной безопасности, которые являются следствием эскалации российско-украинского конфликта, в адрес властей обеих стран.

Обеспечение безопасности судоходства гражданских судов в Черном море входит в число основных приоритетов Турции, и содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам принять меры по снижению напряженности в регионе - считает МИД Турции.