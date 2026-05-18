МИД Турции: Анкара продолжит содействовать сохранению идентичности и культуры крымских татар В дипведомстве выступили с заявлением в связи с годовщинами депортации крымских татар и черкесов

Турция продолжит оказывать поддержку в сохранении национальной идентичности, языка и культуры крымских татар, а также в обеспечении их безопасности и благосостояния.

Об этом заявили в МИД Турции в связи с годовщинами депортации крымских татар и черкесов заявило в понедельник, 18 мая.



«Крымскотатарские тюрки 82 года назад были насильственно оторваны от своей родины и отправлены в изгнание. Во время депортации 1944 года сотни тысяч крымских татар были высланы в трудовые лагеря в разных странах, многие из них погибли в результате условий, которым подверглись. Наши соотечественники долгие годы не могли вернуться на свою родину — Крымский полуостров», - следует из заявления.

В дипведомстве отметили, что страдания крымских татар, коренного народа Крыма, еще более усугубились в результате незаконной аннексии полуострова.

Подчеркивается, что изгнание черкесов, которое произошло 162 года назад 21 мая, остается в памяти как большая гуманитарная трагедия, вынудившая народы Кавказа покинуть свою родину в крайне тяжелых условиях и причинившая Кавказу огромные потери и глубокие страдания.

«Мы разделяем боль крымских татар и братских народов Кавказа и с уважением и скорбью поминаем тех, кто погиб», - заявили в МИД Турции.

