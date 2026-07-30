Справедливого, прочного и устойчивого соглашения по кипрскому вопросу можно достичь лишь на основе подтверждения неотъемлемых прав кипрско-турецкого народа - считает МИД ТРСК

МИД ТРСК: Возвращение к моделям соглашений на основе федерации не соответствует нынешним реалиям Справедливого, прочного и устойчивого соглашения по кипрскому вопросу можно достичь лишь на основе подтверждения неотъемлемых прав кипрско-турецкого народа - считает МИД ТРСК

Министерство иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) с удовлетворением восприняло заявление МИД Турции по итогам визита Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша на остров.

В письменном заявлении Министерства иностранных дел ТРСК отмечается, что возвращение к моделям соглашений (на основе федерации) по кипрскому вопросу, которые уже давно исчерпали себя и неоднократно доказали свою несостоятельность, не соответствует нынешним реалиям, и подчеркивается, что основополагающим фактом является наличие на Кипре двух отдельных народов и двух отдельных суверенных государств.

В документе подчеркивается, что справедливого, прочного и устойчивого соглашения по кипрскому вопросу можно достичь лишь на основе подтверждения неотъемлемых прав кипрско-турецкого народа, признания его суверенного равенства и равного международного статуса: «Мы с удовлетворением воспринимаем заявление Министерства иностранных дел Турецкой Республики по данному вопросу, сделанное после встреч Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на острове».