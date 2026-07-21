МИД Саудовской Аравии: Эр-Рияд примет меры в ответ на «морскую блокаду» хуситов

Саудовская Аравия осудила «морскую блокаду», объявленную повстанцами йеменского движения «Ансаруллах» (хуситами) в отношении Эр-Рияда, и заявила, что примет все необходимые меры в рамках международного права для защиты своих судов.

Реакция последовала на заявление военного представителя хуситов Яхьи Сари, который обвинил Саудовскую Аравию в том, что она на протяжении 12 лет держит народ Йемена в блокаде, расхищает ресурсы страны и доводит страдания населения до невыносимого уровня, а также объявил о начале морской блокады против саудовского руководства.

В МИД Саудовской Аравии раскритиковали заявление Сари, которого в ведомстве назвали «военным представителем террористического ополчения хуситов».

В заявлении отмечается, что Саудовская Аравия на протяжении многих лет оказывала поддержку йеменскому правительству через реализацию проектов развития, поддержку бюджета и поставки нефтепродуктов для обеспечения работы электростанций с целью облегчения страданий населения.

В этой связи указано на то, что в первой половине 2026 года в порты Ходейда, Салиф и Рас-Иса на западном побережье Йемена зашли более 300 судов с продовольствием, товарами, топливом и строительными материалами.

В дипведомстве выдвинули хуситам встречные обвинения, напомнив, что повстанцы наносили удары по йеменской инфраструктуре, в частности по аэропорту Адена в 2020 году и по нефтяным экспортным портам на юге Йемена в 2022 году (в период перемирия). Хуситов обвинили во втягивании Йемена в региональный конфликт, нападениях на торговые суда в Красном море и захвате четырех самолетов йеменской авиакомпании в аэропорту Саны.

В МИД также отметили, что хуситы пытаются переложить на Саудовскую Аравию ответственность за экономические проблемы Йемена. При этом подчеркивается, что Саудовская Аравия примет все необходимые меры для защиты своих судов в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Накануне Яхья Сари выступил с заявлением, обвинив Саудовскую Аравию в блокаде Йемена и объявил, что хуситы ответят на блокаду «контрблокадой».

