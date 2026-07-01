По словам Захаровой, стремление президента США содействовать урегулированию конфликта не вызывало у Москвы сомнений

МИД РФ: США не уведомляли Москву об изменении позиции по Украине По словам Захаровой, стремление президента США содействовать урегулированию конфликта не вызывало у Москвы сомнений

Американская сторона не сообщала Москве о каких-либо изменениях своей позиции по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что США не уведомляли Москву об изменении своей позиции по украинскому урегулированию.

«Сами американцы о каком-либо изменении в своей позиции нам в двусторонних контактах не сообщали. Стремление президента США Дональда Трампа оказывать содействие урегулированию в принципиальном плане сомнений не вызывало», - сказала Захарова.

Она напомнила, что на встрече в Анкоридже предметно обсуждались возможности завершения конфликта вокруг Украины. По словам представителя МИД РФ, несмотря на отсутствие формально подписанных договоренностей, лидеры двух стран при участии переговорных команд достигли «определенных пониманий».

Захарова также сослалась на недавнее заявление президента России Владимира Путина, который говорил, что российская сторона на саммите на Аляске заявила о готовности идти на определенные компромиссы.

«Мы призываем оценивать результаты той встречи на высшем уровне именно в таком ключе», - отметила она.

В МИД РФ обвинили Киев «в стремлении к эскалации»

Комментируя действия украинской стороны, Захарова заявила, что Москва не видит у Киева реального стремления к миру. По ее словам, украинские власти зависят от западной военной, финансовой и политической поддержки.

«Мы не питаем никаких иллюзий относительно реального стремления киевского режима к миру. Его, этого стремления, как не было, так и нет», - сказала представитель МИД РФ.

Она утверждает, что западные страны «фактически направляют Киев на продолжение конфликта, предоставляя ему оружие, деньги и политическую поддержку».

По словам Захаровой, украинская сторона стремится «спровоцировать дальнейшую эскалацию», в том числе за счет ударов по объектам гражданской инфраструктуры и попыток расширить конфликт.

Москва предупредила Японию из-за возможного размещения американских ракет

На брифинге Захарова также прокомментировала тему возможного размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Японии.

По ее словам, Москва рассматривает предоставление японской территории для размещения таких ракетных комплексов как шаг, который негативно влияет на безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и создает прямую угрозу дальневосточным рубежам России.

«Неоднократно предостерегали японскую сторону от такого рода деструктивных шагов. И вынуждены предупредить, что они не останутся без наших компенсирующих мер», - заявила Захарова.

Она добавила, что Россия будет координироваться с партнерами по вопросам поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отдельно представитель МИД РФ отвергла обвинения Нидерландов в адрес России по поводу якобы причастности к хакерской деятельности.

По словам Захаровой, нидерландская сторона не представила доказательств и не направляла Москве официальных запросов для проведения объективного расследования.

Она назвала заявления Гааги «очередной попыткой представить Россию в качестве угрозы в информационном пространстве».