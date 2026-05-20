МИД РФ: США и Израиль не собираются нести ответственность за содеянное против Ирана На деле именно целенаправленные бомбардировки ядерных объектов в Иране сделали невозможным осуществление МАГАТЭ проверочной деятельности на его территории, - замглавы МИД РФ Сергей Рябков

США и Израиль не собираются нести ответственность за свои действия против Ирана и пытаются всячески спровоцировать Тегеран на резкий ответ. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Считаем необоснованными и неуместными утверждения, будто Иран рассматривает, а то и предметно прорабатывает вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Со стороны иранского руководства подобных сигналов не поступало. Напротив, несмотря на американо-израильскую агрессию и удары по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры ИРИ, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, Тегеран сохраняет приверженность своим обязательствам по Договору и регулярно подтверждает искреннюю нацеленность на конструктивное взаимодействие с Агентством в рамках действующего Соглашения с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях», -сказал Рябков.

Дипломат отметил, что те, кто пытается «спекулировать» на ядерной тематике в ситуации с Ираном, «на поверку как раз и делают все, чтобы спровоцировать «Тегеран на резкие действия - вплоть до отстыковки от Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)».

«Нести ответственность за содеянное они не собираются. На деле именно целенаправленные бомбардировки ядерных объектов в Иране сделали невозможным осуществление Агентством проверочной деятельности на его территории. К тому же Вашингтон и Западный Иерусалим отказались гарантировать невозобновление атак, ясно дав понять, что будут и далее чинить произвол, сознательно подрывая функционирование МАГАТЭ. Следовательно, антииранская авантюра – это не просто вызов, а прямой удар по ДНЯО и его основам», - указал Рябков.

Дипломат заявил, что РФ рассчитывает, что в ходе нынешней Конференции по рассмотрению действия ДНЯО «противоправный и злонамеренный курс США, осуществляемый при поддержке Израиля, не являющегося участником данного Договора, получит решительное международное осуждение и должный отпор».

Кроме того, Рябков указал, что Россия всегда была и остается привержена «поиску развязок исключительно в политико-дипломатической плоскости».

«Россия готова оказать посильное содействие в урегулировании данного конфликта, о чём его сторонам хорошо известно. При этом мы никогда не навязывали и не собираемся навязывать свои услуги, но в случае соответствующего обращения протянем руку помощи», - сказал он.

«Никто не спорит с тем, что у ИРИ не должно быть ядерного оружия. В том числе с этим всегда соглашались как прежние, так и нынешние руководители Исламской Республики. Для решения подобных задач у международного сообщества есть Договор, где прописаны все соответствующие обязательства, от которых иранская сторона никогда не отказывалась. При этом ДНЯО также предусматривает и право Ирана на освоение мирного атома под контролем МАГАТЭ без каких-либо ограничений, включая обогащение урана. Это право незыблемо и не может быть подвергнуто чьей-либо конъюнктурной трактовке извне. Только сам иранский народ определяет, как грамотно им распоряжаться, исходя из своих национальных интересов», - подчеркнул Рябков.