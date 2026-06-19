Решение принято в связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном

МИД РФ снял ограничения по поездкам в страны Персидского залива Решение принято в связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном

МИД России больше не считает необходимым сохранять рекомендацию гражданам РФ воздерживаться от частных и туристических поездок в страны Персидского залива. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД пояснили, что решение принято в связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта, а также стабилизацией обстановки на Ближнем Востоке.

Речь идет о странах - членах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В него входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

В Москве рассчитывают, что достигнутые договоренности будут выполняться добросовестно. Как отметили в МИД РФ, это создаст условия для устойчивой и долгосрочной нормализации военно-политической обстановки в зоне Персидского залива.

В российском ведомстве также считают, что стабилизация ситуации будет способствовать дальнейшему развитию туристических, культурно-гуманитарных и деловых связей между Россией и арабскими партнерами.

При этом МИД России призвал граждан РФ сохранять бдительность и осторожность за рубежом. Ведомство напомнило о необходимости следить за сообщениями МИД, а также российских дипломатических и консульских представительств в случае появления новых угроз безопасности.