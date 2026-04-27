МИД РФ: силовая акция США и Израиля будет иметь далеко идущие последствия для ДНЯО Противоправная агрессия против Ирана нанесла сильнейший удар по ДНЯО, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Белоусов

Силовая акция США и Израиля против Ирана, совершенная с демонстративным игнорированием Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), является вопиющим и беспрецедентным фактом, который будет иметь далеко идущие последствия.

Об этом посол по особым поручениям МИД России Андрей Иванович Белоусов заявил МИА «Россия сегодня». Текст интервью пресс-служба российского внешнеполитического ведомства опубликовала в понедельник, 27 апреля.

Белоусов отметил, что эскалация на Ближнем Востоке и особенно ситуация вокруг Ирана находятся в зоне самого пристального внимания российской стороны в контексте подготовки к предстоящей 11-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, которая открывается 27 апреля в Нью-Йорке.

«Но уже сейчас очевидно, что неспровоцированная, неоправданная и противоправная агрессия Израиля и США против Ирана, в ходе которой многочисленным ракетно-бомбовым атакам подверглись находящиеся под гарантиями МАГАТЭ мирные ядерные объекты ИРИ, нанесла сильнейший удар по Договору», - заявил посол, отвечая на вопрос о том, насколько серьезное влияние оказывает эскалация ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана на подготовку очередной Обзорной конференции по ДНЯО.

Для понимания всей глубины созданного действиями Западного Иерусалима и Вашингтона кризиса требуется ряд пояснений, продолжил он.

Силовая акция ядерного государства совместно с и в интересах государства, которое демонстративно игнорирует ДНЯО, осуществленная в обход Совета Безопасности ООН – единственного международно признанного органа, уполномоченного принимать подобные решения, – сама по себе является вопиющим и беспрецедентным фактом, который будет иметь далеко идущие последствия как для взаимодействия в рамках ДНЯО, так и для международных отношений в целом, заявил Белоусов.

Бомбардировкой иранских ядерных объектов нанесен серьезный урон авторитету МАГАТЭ и его системе гарантий, являющихся одним из несущих элементов всей конструкции заложенных в ДНЯО договоренностей, привлек внимание представитель МИД РФ.

Кроме того, под угрозой оказалась Статья IV Договора, а именно предусмотренное в ней неотъемлемое право государств-участников развивать ядерную энергетику в мирных целях, отметил он.

По словам посла, упоминания даже этих трех аспектов достаточно для осознания масштабов содеянного Израилем и США. «Надеемся, что в ходе предстоящего форума будет дана должная оценка агрессивным и во всех отношениях авантюрным действиям израильско-американского «дуэта», - заявил Белоусов.

Все члены делегации получили разрешение на въезд в США для участия в конференции

Посол отметил, что усилия российской делегации в ходе предстоящей Конференции будут направлены на обеспечение всестороннего, сбалансированного и непредвзятого рассмотрения вопросов, напрямую связанных с тремя фундаментальными составляющими ДНЯО – ядерным нераспространением, разоружением и использованием атомной энергии в мирных целях.

По словам Белоусова, руководить межведомственной делегацией, в которую войдут представители МИД, Минобороны и Госкорпорации «Росатом» в этом году доверено ему. «Представлять нашу страну на таком без преувеличения эпохальном форуме – миссия не только почетная, но и очень ответственная», - подчеркнул он.

В нынешней крайне напряженной международной обстановке с далеко не ясными перспективами итогов предстоящей Конференции она представляется предельно сложной, однако, РФ сформировала слаженную команду опытных специалистов, имеющих большой опыт участия в обзорном процессе и обладающих солидной экспертизой в вопросах ДНЯО, отметил посол.

«Что касается въезда в США, то в последнее время ситуация с получением американских виз для членов российских официальных делегаций имеет тенденцию к улучшению, чему, безусловно, способствует кропотливая работа, проводимая с американской стороной нашим Посольством в Вашингтоне и Постоянным представительством в Нью-Йорке. На сегодняшний день все члены делегации получили разрешение на въезд в США», - рассказал представитель МИД РФ.

В РФ обеспокоены «повальным декларированием» странами Запада новой роли ядерного оружия

В настоящее время целый ряд моментов вызывает у РФ в контексте ДНЯО серьезную озабоченность, заявил Белоусов.

Речь, по его словам, прежде всего, идет о тенденции, которая уже в скором времени может принять лавинообразный характер, а именно «о повальном декларировании» целым рядом государств – в основном из лагеря «коллективного Запада» – нового взгляда на роль и место ядерного оружия. «В этих странах раздается, в частности, все больше голосов в пользу расширения числа западных неядерных государств, на национальной территории которых размещается ядерное оружие других государств. Да и в целом весьма многопланово эволюционируют глубоко дестабилизирующие и наносящие ущерб ДНЯО схемы «совместных ядерных миссий» НАТО и «расширенного» или теперь еще и «передового» ядерного сдерживания»,- рассказал дипломат, говоря о том, как Россия оценивает выполнение положений ДНЯО другими странами и какие основные риски для режима нераспространения ядерного оружия видятся сегодня.

Он обратил внимание на призывы к созданию некоего «ядерного потенциала Евросоюза», а также к продвижению ряда отдельных неядерных государств-членов этого объединения в сторону обладания собственным ядерным оружием.

Все это, пояснил посол, происходит на фоне столкновения двух концептуальных подходов к политике в области международной безопасности и стратегической стабильности.

Проводниками первого, который выражен формулой «мир посредством силы» или «мир с опорой на силу», выступают США и их союзники, считает он.

«В практическом плане он состоит в стремлении стран Запада получить решающее военное превосходство над своими «стратсоперниками», которых называют поименно – Россия и Китай. При этом они стремятся подверстать под эти цели ядерный и иной стратегический инструментарий. Более того, в контексте нынешнего кризиса по линии «Россия – Запад» продолжают совершаться эскалационные действия, ущемляющие коренные интересы нашей страны и чреватые скатыванием к прямому вооруженному конфликту ядерных держав», - подчеркнул он.

Таким образом, «западные контрагенты» затеяли крайне опасную игру, сказал Белоусов, отметив, что со стороны западной «ядерной тройки» это делается «в нарушение» тех пониманий и договоренностей, которые закреплены в Совместном заявлении лидеров пяти ядерных государств о недопущении ядерной войны и предотвращении гонки вооружений от 3 января 2022 года.

РФ остается сторонницей концепции поддержания мира

Россия же, подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ, остается сторонницей концепции поддержания мира и безопасности посредством обеспечения стратегической стабильности и неукоснительного соблюдения принципа равной и неделимой безопасности.

Она подразумевает предотвращение ситуации, когда какое-либо государство или коалиция государств подрывают баланс внутри стратегического уравнения, добиваясь подавляющего преимущества в силовых потенциалах, пояснил он.

Этот подход исключает попытки ущемлять фундаментальные интересы другой стороны и укреплять в ущерб ее обороноспособности собственную безопасность, привлек внимание Белоусов. «Именно с учетом указанного принципиального различия этих двух концепций следует, по моему мнению, анализировать действия тех или иных государств-участников ДНЯО. Понятно, что многолетние практики, целенаправленные действия, а также последние инициативы в военно-ядерной сфере адептов первого подхода, к которым относятся прежде всего США и их союзники, подрывают основы Договора, идут вразрез с его целями и задачами, противоречат его «духу и букве»,- подчеркнул он.

Задача полного освобождения человечества от ядерного оружия остается неизменно важным пунктом международной повестки дня

Задача полного освобождения человечества от опасного бремени ядерного оружия и тем самым перманентного снятия угрозы конфликта с применением этого самого разрушительного вида ОМУ остается неизменно важным пунктом международной повестки дня и одной из центральных целей «разоруженческих» инициатив, заявил посол.

В этом смысле она утратит свою актуальность не раньше, чем будет установлен тот самый «безъядерный и более безопасный для всех мир», благородную идею достижения которого Россия полностью разделяет, убежден он.

Другое дело – практическая возможность продвижения в деле сокращения ядерных арсеналов до полной ликвидации ядерного оружия, привлек внимание посол, пояснив, что для прогресса на этом треке необходимо создать благоприятный военно-политический климат. «Надо признать, что в нынешних сложнейших условиях нарастающей дестабилизации международной обстановки, роста напряженности, происходящей по вине наших оппонентов деградации отношений между ядерными государствами, такая возможность мизерна», - отметил он.

Планы западной «ядерной тройки» по наращиванию своих ядерных арсеналов, созданию новой инфраструктуры под ядерные нужды, в том числе на территории неядерных союзников, вовлечение последних во все более дестабилизирующие схемы взаимодействия в военно-ядерной сфере вряд ли можно расценить как готовность или приглашение двигаться по пути к «ядерному нулю», привлек внимание Белоусов.

И это – не говоря о других деструктивных для международной безопасности и стратегической стабильности военно-технических программах стран Запада, одно перечисление которых существенно удлинило бы данное интервью, отметил он. «Тем не менее, все эти аспекты тщательно изложены в нашем Национальном докладе, подготовленном к предстоящей Обзорной конференции ДНЯО. Продолжим ставить все эти неудобные вопросы перед нашими западными оппонентами»,- добавил посол.

Он также рассказал, что компетенция российской делегации строго очерчена участием в работе Обзорной конференции и решений о запуске каких-либо «переговоров» с США по указанной тематике не принималось.

«В то же время мы, разумеется, не будем уклоняться от контактов «на полях» Конференции с другими делегациями, включая американскую. Если представители США посчитают важным что-то донести до нас по тематике ДНЯО, а также в уточнение ранее представленных ими подходов и идей по смежным вопросам, включая проблематику стратстабильности, мы будем открыты к тому, чтобы их выслушать», - заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, планирует ли российская делегация проводить переговоры с представителями США по теме стратегической стабильности «на полях» Конференции?

О возможности согласования «ядерной пятеркой» совместного заявления по итогам конференции не должно быть иллюзий.

В том, что касается возможности согласования в современных условиях пятью странами практических совместных шагов и политических деклараций, не должно быть никаких иллюзий, заявил Белоусов.

«Разломы между «западной ядерной тройкой», с одной стороны, и Россией и Китаем – с другой, порожденные множественными и многоплановыми противоречиями сейчас настолько глубоки, что практически никаких перспектив для коллективного созидания на указанной площадке не просматривается. Такова объективная реальность»,- пояснил он, говоря о перспективах согласования совместного заявления «ядерной пятерки» на предстоящей Конференции.

Тем не менее, заверил посол, на Обзорной конференции Россия приложит все усилия, чтобы компенсировать данный негатив конструктивным взаимодействием со всеми делегациями, которые будут искренне нацелены на достижение взаимоприемлемых решений во имя выхода на положительные итоги предстоящего мероприятия и поддержания устойчивости ДНЯО.

