МИД РФ: Сербию втягивают в конфронтацию с Россией «бесцеремонно и с нажимом»

Сербию втягивают в конфронтацию с Россией «бесцеремонно и с нажимом», но вопрос, насколько республика сопротивляется.

Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отвечая на вопрос о возможности введения Сербией визового режима для россиян, Захарова привела заявления президента республики Александара Вучича о том, что таких планов нет. «Мы видим, как по сути Сербию бесконечно втягивают в конфронтацию с Россией. Делают это с нажимом, делают это бесцеремонно. Вопрос, конечно, в том, насколько Сербия сопротивляется. Потому что речь идет не только о России, речь идет в первую очередь о самой Сербии», - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что отношения с Россией давали Сербии всегда только плюсы - помощь, поддержку, иногда спасение, экономические бонусы, развитие, решение насущных вопросов. «И когда Сербию настраивают против нашей страны, то по сути Сербию настраивают против самой себя. Не потому, что Сербия является нашим адвокатом. И дело не только в действительно по-настоящему братских узах, которые нас связывают», - продолжила она.

Дипломат пояснила, что таким образом Сербию «заставляют лишиться» тех преимуществ, привилегий, тех бонусов, которые она получает в таком огромном масштабе от сотрудничества с РФ.

«Что значит втянуть Сербию в антироссийские санкции? Это же не просто политический жест. Это же не просто про разрыв какого-то особого духа или разрыв особых связей, которые у нас есть. Это про то, что Сербия должна, с точки зрения ее, так сказать, недоброжелателей, нанести самой себе удар: не получать от нас энергоресурсы, не продавать свои товары и так далее», - добавила Мария Захарова.