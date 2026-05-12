МИД РФ: сближение Армении с ЕС может привести к «системным изменениям» в отношениях с Москвой

Продвижение Еревана по европейскому пути может в какой-то момент привести к «системным изменениям» в российско-армянских отношениях. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

«Считаем, что граждане наших стран должны знать: продвижение Еревана по так называемому европейскому пути может в какой-то момент привести к системным изменениям в российско-армянских отношениях. Это при том, что никакой внятной альтернативы в плане инструментов обеспечения безопасности, экономической стабильности, благополучия и процветания, из чего складывается суверенитет страны, ЕС не предлагает. И это понятно — интерес Брюсселя не в заботе об Армении или странах Южного Кавказа, а в решении, прежде всего, собственных геополитических задач, которые сегодня заточены на противостояние с Россией», - сказал Калугин, указав на то, что лидеры ЕС «пытаются использовать грядущие в Армении парламентские выборы».

По словам дипломат, европейские «специалисты» стремятся буквально «слепить» из России врага» а также создают ложное представление, будто Москва «против становления независимой Армении».

«Заявленные цели, конечно, могут звучать благородно, но на деле предназначение миссий очевидно - укрепить контроль Евросоюза над общественно-политической жизнью и экономикой республики, способствуя тем самым отрыву от Москвы», - отметил Калугин.

Дипломат считает, что в Брюсселе «никто даже не задумался об интересах Армении, которая до последнего времени стремилась занимать равноудаленную позицию по украинскому кризису».

«Разумеется, отфиксировали в Москве и явно инспирированный Брюсселем приезд в Ереван (президента Украины) Владимира Зеленского, его омерзительные антироссийские выпады, которые принимающая армянская сторона старательно не замечала», - отметил дипломат. «Европейцы привезли в республику свою русофобскую повестку и — вольно или невольно — «подтянули» к ней Ереван. По сути, задействовали страну как удобную площадку для своих политических прожектов», -сказал Калугин.

Российский дипломат также обратил внимание на то, что «еврочиновники скромно промолчали об экономических издержках для республики от переориентации на ЕС», которые «четко обозначил» заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в своем апрельском интервью.

«Интеграционное строительство требует системной работы, с которой едва ли совместим подход, при котором членство в ЕАЭС рассматривается как временная мера на период поиска или процесса вхождения в альтернативное объединение. Проще говоря, на двух стульях усидеть не получится», - подчеркнул Калугин.

Отношения с Грузией

Россия готова и далее развивать сотрудничество с Тбилиси и конструктивно решать практические вопросы, - заявил дипломат.

Он отметил, что Грузия не следует навязчивым «подсказкам» своих патронов, а успешно развивается.

«Подчеркну, Россия и Грузия являются естественными партнерами. Готовы и далее развивать сотрудничество с Тбилиси и конструктивно решать практические вопросы. Так, накануне правительство Российской Федерации увеличило срок безвизового пребывания для грузинских водителей, осуществляющих международные перевозки. Рассчитываем, что власти Грузии будут и впредь руководствоваться интересами своего народа и не дадут втянуть республику в конфронтацию с Россией», - сказал Калугин.

Кроме того, директор четвертого департамента стран СНГ МИД России заявил о необходимости активизировать «просевшие» в последнее время культурно-гуманитарные связи РФ и Азербайджана.



По словам дипломат, у РФ с Азербайджаном «традиционно насыщенный график контактов».

«Особо выделю наше сотрудничество по развитию западного ответвления Международного транспортного коридора "Север-Юг" — вдоль Каспийского моря по территории Азербайджана из России в Иран — в соответствии с соглашением, подписанным 21 декабря 2024 года. Это без преувеличения стратегический проект для всей Евразии, значение которого выходит далеко за рамки российско-азербайджанской повестки. При этом полноценное двустороннее сотрудничество немыслимо без тесных культурно-гуманитарных связей. В последнее время именно они у нас, к сожалению, «просели», и сейчас пора их активизировать», - сказал он.

Формате «три плюс три» по Южному Кавказу

«Формат «3+3», включающий Азербайджан, Армению, Грузию, а также Россию, Иран и Турцию, — важный инструмент налаживания сотрудничества между государствами Южного Кавказа и их непосредственными соседями на основе принципа «региональной ответственности». Это — когда в согласовании взаимовыгодных и перспективных проектов, отвечающих интересам всех региональных игроков, решения принимаются без давления извне, без навязанной посторонними силами «повестки дня»,- отметил Калугин.

По словам дипломата, по ряду объективных причин, одна из которых — ирано-американский конфликт, в организации очередной министерской встречи в формате «3+3» возникла «некоторая пауза». «Рассчитываем на скорейшее возобновление полноценной работы Платформы. В настоящий момент активно занимаемся запуском экспертной «дорожки» — обсуждения ключевых и проблемных вопросов в деятельности «3+3» с участием ведущих политологов стран-участниц, включая Грузию», - указал он.

Интересы РФ на Южном Кавказе «незыблемы»

«Запад, несмотря на красивые словеса, не может и в обозримой перспективе не сможет заменить собой Россию для Южного Кавказа — ни в сфере безопасности, ни в экономике. Наши же интересы в регионе незыблемы», - сказал Калугин.

Он отметил, что интересы РФ «проистекают из того факта, что Россия — не просто сосед, а сама является кавказской державой».

«Коренной интерес России заключается в развитии региона, раскрытии его экономического потенциала, создании там «пояса стабильности» и мира. То, что способствует процветанию региона, способствует и благополучию России. Вот простая логика наших действий. Следуя ей, мы последовательно выступаем против вооруженных конфликтов в регионе, поддерживаем снятие блокад, энергично работаем над построением общей архитектуры региональной связанности, чтобы каждая страна могла воспользоваться преимуществами своего географического положения», - сказал Калугин.

«Для западников же регион Южного Кавказа — географически далекий и культурно чужой. У них там не созидательные, а деструктивные замыслы, связанные с геополитическими играми, причем уже не только против России», - добавил он.