МИД РФ: российское тактическое ядерное оружие не угрожает США

Российское тактическое ядерное оружие не угрожает США, попытки поставить вопрос о нем во главу угла переговоров по контролю над ядерными вооружениями бесперспективны. Об этом заявил глава российской делегации на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

"Что касается нашего тактического ядерного оружия, то оно не угрожает США, не подрывает то уравнение безопасности, которое складывалось еще в ранние постсоветские времена и продолжает быть основой стратегической стабильности по настоящее время. Когда затрагивается вопрос о тактическом ядерном оружии, наши оппоненты говорят о нашем тактическом оружии, а мы говорим об их тактическом оружии. Но говорим о разных потенциальных возможностях ядерного оружия. Попытки поставить этот вопрос во главу угла диалога по стратегической стабильности или каких-то переговоров по контролю над ядерными вооружениями пока бесперспективны", - подчеркнул дипломат в ходе семинара ПИР-центра..

По словам Белоусова, тема тактического ядерного оружия затрагивалась на Обзорной конференции. "Но надо понимать, о каком оружии идет речь. Если речь идет о российском тактическом ядерном оружии, это один разговор. Если о тактическом ядерном оружии, размещенном на территории пяти государств - членов НАТО, то это другой вопрос. Здесь надо понимать разницу", - продолжил он.

Как пояснил дипломат, с точки зрения безопасности РФ, а также сдерживания и стратегической стабильности "тактическое ядерное оружие, которое размещено на территории пяти неядерных государств - членов НАТО, а также часть французского и британского ядерных арсеналов, которую можно подвести под категорию тактического ядерного оружия, таковым не может считаться ввиду как раз его целевой применимости". "Принимая во внимание возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры на территории России, размещенное в Европе американское ядерное оружие является, по сути, стратегическим. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована", - добавил посол по особым поручениям МИД РФ.