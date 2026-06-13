Россия и Беларусь «тесно координируют подходы и сообща отстаивают общие интересы на мировой арене, выступают с единых или близких позиций практически по всем международным проблемам».=

МИД РФ: российское тактическое ядерное оружие в Беларуси укрепляет безопасность Союзного государства Россия и Беларусь «тесно координируют подходы и сообща отстаивают общие интересы на мировой арене, выступают с единых или близких позиций практически по всем международным проблемам».=

Развернутое на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие обеспечивает безопасность Союзного государства (СГ). Об этом говорится в сообщении российского МИД в преддверии визита 14-15 июня в Минск министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В МИД указали, что Россия и Беларусь в условиях турбулентной военно-политической ситуации в мире приняли серьёзные меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности Союзного государства.

«Развернутые на территории Белоруссии совместная Региональная группировка войск (сил), современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надёжно прикрывают западные рубежи СГ и ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), обеспечивая противовес неонацистской Украине и расквартированным в сопредельных странах группировкам НАТО. Углубляется военно-техническое сотрудничество, в том числе промышленная кооперация по линии предприятий ОПК», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия и Беларусь «тесно координируют подходы и сообща отстаивают общие интересы на мировой арене, выступают с единых или близких позиций практически по всем международным проблемам».

«В условиях развязанной коллективным Западом санкционной войны Россия и Белоруссия предпринимают совместные шаги по противодействию незаконным рестрикциям и упрочению финансового и технологического суверенитета СГ, развивают промышленную кооперацию, успешно реализуют программы по импортозамещению, в том числе за счет запуска совместных инвестиционных проектов», - отмечается в сообщении.