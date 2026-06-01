МИД РФ примет ответные меры в связи с решением Румынии закрыть генеральное консульство России в Констанце

Nariman Mehdiyev
01 Июнь 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры в связи с решением Румынии закрыть генеральное консульство РФ в Констанце и выслать генконсула.
Действия румынских властей были вызваны инцидентом в ночь на 29 мая, когда обломки беспилотника, который Румыния связала с Россией, повредили жилой дом в соседнем городе Галац.
Президент Румынии Никушор Дан 29 мая объявил российского консула в Констанце персоной нон грата и добавил, что генконсульство в этом городе будет закрыто. Он сделал это после того, как в ночь на 29 мая беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Галаце и взорвался, вызвав пожар. Там пострадали два человека.
После этого российского посла в Бухаресте вызывали в румынский МИД. В ответ на это Захарова отметила, что российские меры не заставят себя ждать.