МИД РФ призывает к немедленному прекращению огня в Иране Непредсказуемый ход событий ставит под угрозу перспективу мирного решения конфликта - заявила Мария Захарова

Россия призывает к немедленному прекращению ударов в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также подчеркнула, что РФ настаивает на важности возращения за стол переговоров всеми сторонами конфликта.

По мнению Захаровой, решающую роль в конфликте в Персидском заливе должны сыграть страны Ближнего Востока.

«РФ обеспокоена ведением боевых действий в зоне Персидского залива и Ормузского пролива. Непредсказуемый ход событий ставит под угрозу перспективу мирного решения конфликта», - сказала она.

Диалог с Европой

Захарова добавила, что возвращение Москвы к диалогу с Европой возможно только при ее отказе от антироссийского курса.

«Процесс восстановления диалога с европейскими странами имеет смысл или может быть запущен исключительно в случае прекращения их недружественных, а порой агрессивных и русофобских действий по отношению к нашей стране, полного отказа этих государственных объединений от антироссийского курса», — отметила дипломат.

По ее словам, в настоящий момент предпосылок для восстановления диалога с Европой нет. При этом она подчеркнула, что отказ от антироссийского курса подразумевает в том числе невмешательство во внутренние дела России.

Перспективы мира в Украине

Поставки западных вооружений Киеву остаются одним из главных препятствий для урегулирования украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если западные государства - участники ОБСЕ искренне хотят положить конец противостоянию, которое оттягивает ресурсы их собственных налогоплательщиков, им просто нужно прекратить оружейную подпитку Украине», - отметила она.

Захарова назвала примечательным проведение саммита «Коалиции желающих» в Доме инвалидов в Париже, где похоронен французский император Наполеон Бонапарт.

Она напомнила, что 200 лет назад Наполеон точно так же собрал многонациональную армию для похода на Россию, но потерпел сокрушительное поражение.

Пресс-секретарь подчеркнула, что если войска стран, входящих в «Коалицию желающих», будут размещены на территории Украины, то они станут законной целью для российской армии.

Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Мария Захарова отметила, что Москва ждет от Баку и Еревана согласования даты заседания «3+3».

«Эта платформа была создана именно для того, чтобы, как отметил президент Азербайджана, решать возникающие в регионе проблемы и вопросы силами самих государств региона и их ближайших соседей. Именно они, как никто другой, буквально кровно заинтересованы в мире и безопасности на Южном Кавказе», — заявила она.

«С 16 по 17 июля министр иностранных дел Азербайджанской республики посетит Российскую Федерацию с официальным визитом, и состоятся его переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым», - сообщила она. Министры «обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-азербайджанских отношений, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов».

Обвинения в адрес США в несоблюдении международных договоров

Мария Захарова обвинила США в высокомерном и пренебрежительном отношении к международным договоренностям, включая Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Вашингтон намеренно не желает связывать себе руки обязательствами и стремится действовать без оглядки на положения документа. Захарова подчеркнула, что на текущий момент 179 государств уже ратифицировали ДВЗЯИ.

«Такая динамика омрачается конъюнктурной политикой США, которая на протяжении многих лет препятствует вступлению ДВЗЯИ в силу, отказываясь его ратифицировать, хотя в свое время они выступали инициаторами разработки этого договора», — отметила она.

Захарова добавила, что позиция американской стороны является очевидным проявлением высокомерия в вопросах международного права. По ее словам, это касается областей контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.