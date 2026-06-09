« Необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость, и палестинцы получили возможность создать независимое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме», - Мария Захарова

МИД РФ: Попытки обойти позицию арабских стран по Палестине «обречены на провал» « Необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость, и палестинцы получили возможность создать независимое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме», - Мария Захарова

Попытки действовать в ближневосточном урегулировании в обход позиций арабских государств «обречены на провал и не позволят добиться устойчивой стабильности». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно ситуации в сфере израильско- палестинского урегулирования.

«Обратили внимание, что в последнее время по линии ряда «мозговых центров», спонсируемых правительственными структурами Запада, вновь стали продвигаться разного рода «альтернативные схемы» будущего Палестины. В частности, эти структуры возрождают сомнительные варианты, предполагающие ассоциацию палестинских территорий c сопредельными арабскими государствами», - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что «никакой новизны в данных вбросах нет», так как подобные идеи «звучали ранее и были категорически отвергнуты как палестинским народом, так и арабскими странами».

«История доказала абсолютную несостоятельность таких инициатив, идущих вразрез с международно-правовой базой палестинского урегулирования, в том числе резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, Арабской мирной инициативой, а также Мадридскими принципами», -подчеркнула Захарова.

К апологетам «альтернативных концепций» , по мнению дипломата, «относятся те, кто подрывают упомянутые решения, пренебрежительно относятся к воле народов региона, исповедуют неоколониализм».

«Вместо того, чтобы идти по пути слома международного права, заниматься оторванным от реалий экспериментированием, трагические последствия которого у всех на виду, требуется сфокусироваться на запуске прямых переговоров между палестинцами и израильтянами, где в практическом плане должны обсуждаться вопросы окончательного статуса палестинских земель и параметры двугосударственной формулы, которые должны быть приемлемы для вовлечённых сторон», - указала она.

Дипломат оотметила,что в РФ не раз подчёркивали, «что попытки действовать в ближневосточном урегулировании в обход позиций арабских государств обречены на провал и не позволят добиться устойчивой стабильности».

«Особенно сейчас, когда безопасность Ближнего Востока подвергается испытанию новым острым кризисом, спровоцированным нападением США и Израиля на Иран. Единственная жизнеспособная альтернатива – налаживание скоординированных международных и региональных усилий», - подчеркнула она.

Говоря о позиции РФ, Захарова заявила, что она отличается «последовательностью и опирается на доверие стран региона к внешней политике» Москвы.

«Выступаем за переговорное урегулирование палестинской проблемы и других региональных противоречий. Необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость, и палестинцы получили возможность создать независимое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем», - сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва открыта к «взаимодействию на этой основе с конструктивно настроенными партнёрами».

«Важно, чтобы все внешние силы строго придерживались обязательных к исполнению резолюций Совета Безопасности ООН, действовали по единым правилам, посылая сторонам конфликта согласованные сигналы. Именно на решение обозначенных задач нацелены инициативы России, в частности одобренное Организацией Объединенных Наций предложение о созыве международной конференции по Ближнему Востоку», - добавила она.