МИД РФ: первый шаг к возобновлению диалога должна сделать Япония

Marina Mussa
14 Май 2026•Обновить: 14 Май 2026
Россия не выступала с инициативой проведения встреч с Японией на высоком уровне и не получала от Токио предложений об их организации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления японских властей о том, что Москва якобы зондирует возможность возобновления контактов.
Текст заявления опубликовала пресс-служба МИД РФ в четверг, 14 мая.
По словам Захаровой, российская сторона остается открытой к взаимодействию с Японией в случае соответствующего обращения, однако «ни в коей мере не просит и не напрашивается» на такой диалог.
« МИД России инициативно не предлагал никаких встреч, о которых говорится в вышеупомянутых японских сообщениях, и не получал никаких предложений от Токио об их организации», - отметила Захарова.
Москва указала на санкционную политику Токио
Представитель МИД РФ подчеркнула, что ключевым вопросом остается политика Японии в отношении России после февраля 2022 года. По ее словам, Токио «исключительно из солидарности с Западом начал враждебную» санкционную линию против России и продолжает ее до сих пор.
В этой связи, как заявила Захарова, именно Япония должна сделать первый шаг к пересмотру такого курса.
Она напомнила, что 26 декабря 2024 года послу Японии в Москве Акире Муто был передан перечень конкретных шагов, необходимых для возобновления диалога. Среди них - снятие персональных и экономических ограничений, восстановление для России статуса наиболее благоприятствуемой нации, отказ от материально-технической поддержки Киева и другие меры.
«Однако никакой внятной реакции на этот документ не поступало. Если мы ее все-таки получим, то будем готовы внимательно рассмотреть и принять соответствующее решение», - заявила официальный представитель МИД РФ.
Захарова также отвергла утверждения японской стороны о том, что именно Россия якобы стремится вступить в контакт с Токио.
«В нынешних условиях заявлять публично, как мы это слышим от японских властей, о том, что именно Россия стремится вступить с ними в контакт, нелепо и бессмысленно», - подчеркнула она.
Отдельно представитель МИД прокомментировала сообщения о намерении Японии направить в Москву «бизнес-миссию» для «защиты активов японских компаний». По словам Захаровой, российская сторона не направляла приглашений для такой поездки.
Она добавила, что если японское правительство действительно намерено обеспечить интересы своих компаний, продолжающих работать в России, то начинать следует с создания нормальной политической атмосферы, способствующей ведению бизнеса.
«Инициатива в этом принадлежит исключительно Токио», - заключила Захарова.