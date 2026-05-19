МИД: РФ парирует угрозы НАТО военно-техническими мерами

Россия решительно настроена военно-технически парировать любые создаваемые для нее угрозы, это должно остудить "горячие головы" в НАТО. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наши возможности повлиять на эти дискуссии [внутри НАТО] прежде всего связаны с теми предостережениями, которые мы транслируем западным оппонентам по обе стороны Атлантического океана о создаваемых ими рисках и решительном настрое России военно-технически парировать любые вновь создаваемые для нас угрозы. Делаем это регулярно в расчете остудить "горячие головы" в натовских столицах", - отметил высокопоставленный дипломат.

По его словам, военно-политического фундамента для диалога России и Запада по безопасности элементарно нет, для его выстраивания западные страны должны учитывать коренные интересы Москвы.

"Главное же в том, что в настоящий момент в принципе отсутствуют условия для запуска предметного, равноправного и ориентированного на взаимоприемлемый результат стратегического диалога, который мог бы включать обсуждение контроля над вооружениями. Для этого элементарно нет надлежащего политического и военно-политического фундамента, выстраивание которого невозможно без готовности наших западных контрагентов к подлинному учету коренных интересов России и надежному устранению принципиальных противоречий в области безопасности", - сказал он.

Попытки создания Францией общеевропейского "ядерного зонтика" и наращивание французского ядерного арсенала Рябков назвал "очередным шагом в череде многочисленных действий стран НАТО, которые создают значительные и труднопреодолимые препятствия для потенциального возвращения России в будущем к конструктивному и плодотворному диалогу с Западом по вопросам безопасности". "Проблем для продвижения в этом направлении накопилось предостаточно, мы неоднократно перечисляли их самым подробным образом", - отметил замглавы МИД РФ.

США навязчиво пытаются присоединить Китай к переговорам по контролю над вооружениями, не считаясь с тем, что Пекин против, заявил замглавы МИД.

"Сама идея многосторонних переговоров ядерных держав по контролю над вооружениями упирается в навязчивое стремление США жестко обусловить их запуск обязательным участием Китая.

При этом игнорируется последовательная позиция Пекина о неприсоединении к такому взаимодействию на данном этапе", - отметил замминистра.

В этом контексте Рябков также напомнил о позиции Великобритании и Франции, которые категорически отказываются участвовать в гипотетическом разговоре об ограничениях на ядерные арсеналы.

Он подчеркнул, что для России, безотносительно формата любого диалога на эту тему, "одним из ключевых вопросов остается совокупный ядерный потенциал стран НАТО". "В современных обстоятельствах его учет для нас безальтернативен", - указал дипломат.

"Так что трудности на пути к запуску диалога ядерных держав по контролю над вооружениями и его мультилатерализации, то есть приданию ему многостороннего характера, многослойны и, откровенно говоря, труднопреодолимы", - заключил Рябков.