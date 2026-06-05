По данным Москвы, среди погибших и раненых на судах есть граждане Азербайджана

МИД РФ обвинил Украину в атаке на теплоходы «Натра» и «Циркон» в Азовском море По данным Москвы, среди погибших и раненых на судах есть граждане Азербайджана

Суда «Натра» и «Циркон» в Азовском море атаковали украинские беспилотники. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Текст заявления опубликовала пресс-служба МИД РФ в пятницу, 5 июня.

По данным российской стороны, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно.

Захарова сообщила, что на обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. По ее словам, пострадавшим морякам оказали помощь проходившее мимо российское судно и пограничный отряд ФСБ России.

В МИД РФ выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

По словам Захаровой, обстоятельства произошедшего выясняются.

«Это в очередной раз подтверждает террористическую сущность киевского режима, который все чаще выбирает в качестве своих целей мирных людей и объекты гражданской инфраструктуры», - заявила представитель МИД России.

Захарова также сообщила, что Москва находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в России и Министерством иностранных дел Азербайджана.

По ее словам, российская сторона окажет необходимое содействие азербайджанским партнерам в получении сведений об обстоятельствах произошедшего и обеспечении консульского доступа к гражданам Азербайджана.

Ранее, глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил о гибели пяти своих граждан из-за атаки БПЛА в Азовском море

«От российской стороны поступила информация о том, что в результате атаки погибли в общей сложности 5 азербайджанских граждан, еще 3 получили ранения. Раненые госпитализированы в больницу города Ейск.В настоящее время Министерство иностранных дел координирует работу по данному вопросу с профильными государственными структурами, дипломатическими представительствами нашей страны, а также с компетентными органами соответствующих государств. Несколько сотрудников нашего посольства в России выехали на место происшествия. Вопросы, связанные с состоянием наших граждан, их возвращением на родину и оказанием необходимой консульской поддержки, находятся на контроле. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым», - заявил Гаджизаде.

Официальный представитель МИД отметил, что упомянутые суда не принадлежат азербайджанскому государству.

