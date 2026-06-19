Перемены в подходах «бывают и в одну сторону, и в другую» - Сергей Лавров

МИД РФ не исключил «нового изменения» подхода США к урегулированию в Украине Перемены в подходах «бывают и в одну сторону, и в другую» - Сергей Лавров

Соединенные Штаты могут вновь изменить подход к урегулированию украинского кризиса. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй, сообщили российские СМИ в пятницу, 19 июня.

«У нас есть ощущение, что может произойти опять изменение подхода [США к урегулированию кризиса вокруг Украины], как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что достигнутые ранее договоренности были четкими и основывались на согласии президента РФ Владимира Путина с предложениями, представленными американской стороной.

«Сейчас все говорят, что «дух выветрился». Но дух не имеет отношения к пониманиям. Понимания были четкие. И они достигнуты были на основе согласия президента Путина с предложениями, которые американская сторона представила», - указал министр.

При этом он добавил, что перемены в подходах «бывают и в одну сторону, и в другую».

Кроме того он указал, что Москва сохраняет приверженность тем путям урегулирования, которые, по его словам, были предложены американской стороной на саммите в Анкоридже.

Москву удивили слова госсекретаря США Марко Рубио

Глава МИД РФ также заявил, что Москву удивили слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не может выступать посредником в украинском урегулировании, поскольку полностью поддерживает Киев.

«Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредниками по украинским делам, потому что США полностью поддерживают Украину», - отметил Лавров.

По его словам, США действительно продолжают поддерживать Киев, в том числе путем продления санкций, принятия новых ограничительных мер и реализации специальных программ Пентагона по содействию военно-промышленному сектору Украины.

В то же время Лавров подчеркнул, что Москва ценит позицию нынешней администрации США, которая не отрицает необходимость диалога с РФ.

«При том факте, что США хотят российские компании с мирового энергетического рынка вытеснить полностью, они такую цель открыто продекларировали, при всем при том, мы ценим, что никогда администрация [Дональда] Трампа после возвращения в Белый дом не отрицала необходимость диалога», - сказал министр.

Он напомнил, что президенты России и США поддерживают контакты, а также отметил, что сам находится на связи с Рубио.

«Я на связи с Марко Рубио. Было несколько личных контактов, и по телефону мы разговариваем периодически», - сообщил глава МИД РФ.

Лавров также заявил, что американским представителям, занимающимся вопросами украинского урегулирования, следует обратить внимание на действия Киева, которые Москва считает террористическими.

«Эти возмутительные террористические акты должны, конечно, быть замечены нашими американскими коллегами, которые хотят помочь в достижении согласия по украинскому урегулированию. Мы к этому готовы», - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном визите в Россию американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, Лавров сообщил, что конкретных сроков пока нет.

«Сроков пока нет. Уиткофф и Кушнер были заняты иранской проблематикой», — отметил министр.

По его словам, повестка будущих встреч будет зависеть от ситуации «на земле». Лавров добавил, что американским представителям было бы полезно вновь ознакомиться с фактами, которые, по оценке Москвы, свидетельствуют о «сущности Киева».

Антироссийские санкции

Глава МИД РФ также прокомментировал решение Евросоюза продлить антироссийские санкции сразу на год. По его мнению, такой шаг свидетельствует о стремлении европейцев добиться «капитуляции России».

«Вчера на саммите Евросоюза приняли решение продлить антироссийские санкции не на шесть месяцев, как это делали до сих пор, а на год. Видимо, [это] лишний сигнал, что Европа сейчас всерьез берется за Россию, и Россия должна капитулировать», - заявил Лавров.

Министр назвал странной тактику ЕС, который, с одной стороны, продлевает санкции, а с другой заявляет о желании участвовать в переговорах по Украине.

«Очень странная тактика. Можно назвать чем угодно, только не нормальной политикой и не нормальной дипломатией», - сказал он.

Подписанный меморандум между США и Ираном

Лавров в беседе с журналистами также прокомментировал подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании. По его словам, в РФ рассчитывают, что меморандум «позволит не допустить возобновления насилия» в регионе.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва желает успешного результата переговорам Тегерана и Вашингтона вне зависимости от их сроков. «Буквально перед отъездом сюда я узнал, что отложили они начало этих переговоров. Наверное, какая-то очередная возникла неувязка. Кто-то, может быть, не очень заинтересован, чтобы эти переговоры начинались. Мы желаем этим переговорам, когда бы они ни стартовали, успеха», - указал он.

Лавров отметил, что американские коллеги, и иранцы знают, что Москва всегда в их распоряжении, в частности в вопросе распоряжения запасами обогащенного урана.