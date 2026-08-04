Nariman Mehdiyev
04 Августа 2026•Обновить: 04 Августа 2026
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что «НАТО и Европейский союз (ЕС) стали частью международного терроризма».
По ее словам, «в центре Европы действует террористическая банда, захватившая власть в Украине».
«Страны НАТО финансируют терроризм. Не так давно НАТО и ЕС объявили о политике нулевой терпимости к терроризму. Теперь же они сами стали частью международного терроризма»», - утверждает Захарова.
3 августа украинская армия совершила атаку с использованием беспилотников на Краснодарский край, в результате чего на пляже в селе Архипо-Осиповка, расположенном недалеко от города Геленджик, погибли 8 человек, а 58 получили ранения.