Не так давно НАТО и ЕС объявили о политике нулевой терпимости к терроризму - заявила Мария Захарова

МИД РФ: «НАТО и Европейский союз стали частью международного терроризма» Не так давно НАТО и ЕС объявили о политике нулевой терпимости к терроризму - заявила Мария Захарова

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что «НАТО и Европейский союз (ЕС) стали частью международного терроризма».

По ее словам, «в центре Европы действует террористическая банда, захватившая власть в Украине».

«Страны НАТО финансируют терроризм. Не так давно НАТО и ЕС объявили о политике нулевой терпимости к терроризму. Теперь же они сами стали частью международного терроризма»», - утверждает Захарова.

3 августа украинская армия совершила атаку с использованием беспилотников на Краснодарский край, в результате чего на пляже в селе Архипо-Осиповка, расположенном недалеко от города Геленджик, погибли 8 человек, а 58 получили ранения.