МИД РФ настаивает на эвакуации из Киева гражданского населения и сотрудников дипломатических представительств

Nariman Mehdiyev
06 Май 2026•Обновить: 06 Май 2026
Удары могут быть нанесены и по центрам принятия решений, если Киев реализует преступные замыслы в дни празднования дня Победы, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом пресс-секретарь МИД написала в социальной сети Telegram.
«Внешнеполитическое ведомство настаивает на эвакуации из города гражданского населения и сотрудников дипломатических представительств», - подчеркнула она.
Захарова добавила, что соответствующее обращение было направлено во все иностранные дипмиссии.
Инициативы перемирия
Минобороны России по приказу Владимира Путина заявило о прекращении огня 8 и 9 мая.