МИД РФ настаивает на эвакуации из Киева гражданского населения и сотрудников дипломатических представительств

Удары могут быть нанесены и по центрам принятия решений, если Киев реализует преступные замыслы в дни празднования дня Победы, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом пресс-секретарь МИД написала в социальной сети Telegram.

«Внешнеполитическое ведомство настаивает на эвакуации из города гражданского населения и сотрудников дипломатических представительств», - подчеркнула она.

Захарова добавила, что соответствующее обращение было направлено во все иностранные дипмиссии.

Инициативы перемирия

Минобороны России по приказу Владимира Путина заявило о прекращении огня 8 и 9 мая.