МИД РФ: Москва расширила список чиновников из ЕС, которым запрещен въезд в Россию

Москва в ответ на 20-й пакет санкций расширила стоп-лист чиновников и иных деятелей из стран ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Об этом пресс-служба МИД РФ заявила в понедельник, 27 апреля.

Во внешнеполитическом ведомстве привлекли внимание к «продолжающимся попыткам» ЕС оказать давление на РФ через наращивание односторонних ограничительных мер.

«Очередной, двадцатый по счету «пакет» санкций был утвержден Советом ЕС 23 апреля. Подобные действия Брюсселя в обход Совета Безопасности ООН грубо нарушают нормы международного права»,- подчеркнули в МИД РФ.

В рамках реакции на «неправомерные решения» ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» запрещен въезд на территорию нашего государства, следует из публикации.

В список включены представители евроструктур, стран-членов Евросоюза и ряда других европейских государств, «вовлеченные в принятие решений» об оказании военной помощи Украине, «ведущие деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности Российской Федерации», ответственные за введение антироссийских санкций, нанесение ущерба отношениям России с третьими странами, создание препятствий морскому судоходству в интересах РФ, причастные «к преследованию под надуманными предлогами» российских должностных лиц, учреждению «трибунала» в отношении российского руководства, выступающие за незаконное изъятие российских госактивов или использование прибыли от них, пояснили в ведомстве.

«Ограничительные меры с нашей стороны введены также против придерживающихся враждебных по отношению к России позиций гражданских активистов и представителей академического сообщества европейских государств, депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты»,- следует из публикации.

«Деструктивная политика» Брюсселя не способна оказать какого-либо воздействия на внешнеполитический курс РФ, заявили в МИД.

«Россия была и остается приверженной защите своих национальных интересов, обеспечению прав и свобод собственных граждан, а также последовательному участию в формировании справедливого многополярного мироустройства»,- подчеркивается в заявлении.