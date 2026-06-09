«Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», — замглавы МИД РФ Михаил Галузин

МИД РФ: Москва и Беларусь готовы задействовать и ядерные средства для безопасности Союзного государства «Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», — замглавы МИД РФ Михаил Галузин

Россия и Беларусь готовы задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства (СГ). Об этом заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«В Белоруссии размещена группировка войск, постоянно совершенствуются навыки модальности взаимодействия между Вооруженными силами России и Белоруссии, между органами безопасности России и Белоруссии. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», — сказал Галузин.

По словам дипломата, Североатлантический альянс «демонстративно и провокационно» наращивает силы вблизи границ Союзного государства России и Беларуси.

Москва и Минск постоянно совершенствуют весь комплекс взаимодействия в сфере обороны и безопасности в соответствии с договором о взаимных гарантиях безопасности в рамках СГ, - отметил замглавы МИД РФ.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко привлек внимание к сложной и напряженной обстановке вокруг республики.