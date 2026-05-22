МИД РФ: Москва выступает против попытки США «поставить на колени» народ Кубы

США, похоже, «специально делают» все, чтобы показать возможность вооруженной интервенции в отношении Кубы.

Об этом заявили в МИД РФ в четверг, 21 мая в связи с обвинениями, предъявленными ранее Минюстом США бывшему главе государства, лидеру революции Раулю Кастро.

В дипведомстве обратили внимание на то, что обвинения предъявлены спустя 30 лет после того, как кубинские ВВС 24 февраля 1996 года поразили два легкомоторных самолета, нарушивших границы воздушного пространства страны, в результате чего тогда погибли четыре человека, трое из которых являлись гражданами США.

«Спустя 30 лет после этого инцидента его пытаются использовать для придания видимости легитимности беспрецедентному давлению на кубинское руководство с неприкрытой целью смены власти в стране и установления контроля над ней. Для усиления этого нажима в Карибский бассейн прибыла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Нимиц»,- отметили в МИД РФ. «Специально делается» все, чтобы показать возможность вооруженной интервенции в отношении Кубы, считают в ведомстве.



«Аналогии с январскими событиями в Венесуэле напрашиваются. Решительно осуждаем новые попытки поставить на колени кубинский народ, который на протяжении без малого 70 лет героически отстаивает суверенитет и независимость своей страны перед лицом агрессивной внешней угрозы, политического шантажа и торгово-экономической, финансовой, а в последнее время и энергетической блокады Острова свободы»,- подчеркнуто в заявлении.

В МИД РФ выразили уверенность в том, что кубинцы выстоят в самоотверженной и мужественной борьбе с этими не имеющими ни морального, ни правового оправдания вызовами и страна еще крепче сплотится вокруг своего исторического лидера Кастро.

Равно как обречены на провал попытки сфабриковать обвинения против этого государственного и политического деятеля, пользующегося высоким авторитетом и на Кубе, и далеко за ее пределами, подчеркнуто в тексте. «Вновь призываем к поиску урегулирования противоречий между Гаваной и Вашингтоном путем переговоров на основе взаимного уважения», -заявили в ведомстве, подчеркнув, что Москва не приемлет односторонние ограничительные меры, направленные на экономическое «удушение» Острова свободы.

РФ подтверждает твердую солидарность с народом и Правительством братской Кубы, с которой продолжит укреплять связывающие нас тесные узы дружбы, взаимной поддержки, помощи и всестороннего сотрудничества, добавили в ведомстве.