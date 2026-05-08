МИД РФ: Москва «беспощадно» ответит на попытки сорвать празднование Дня Победы

Россия «беспощадно» ответит «нацистам», если они попытаются реализовать свои угрозы и сорвать праздник Дня Победы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД России.

Глава российского внешнеполитического ведомства предупредил, что в случае реализации подобных угроз Москва не оставит их без ответа.

«Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе «нацисты», будет реализовано, пощады им не будет», - заявил Лавров.

По его словам, в последние дни усилились попытки «создать проблемы» вокруг празднования Дня Победы. Министр утверждал, что Запад сделал президента Украины Владимира Зеленского «инструментом» давления на Россию, вооружая Киев и предоставляя ему современное вооружение.

«Пытались и пытаются до сих пор, я пока не знаю, чем это закончится испортить святой праздник День Победы», - сказал Лавров, напомнив о ранее сделанных заявлениях президента РФ Владимира Путина, Министерства обороны и МИД России.

Глава МИД РФ отметил, что российская дипломатия сегодня, как и в годы Второй Мировой войны, работает на «дипломатическом фронте». По его словам, этот фронт «становится с каждым днем все сложнее».

- Лавров раскритиковал заявления канцлера Германии

На церемонии Лавров также прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерении вновь сделать германскую армию самой сильной в Европе.

«Особо изумляет то, что делает Германия. Канцлер Мерц неоднократно после прихода на этот пост, невзирая ни на какие рейтинги, громогласно заявлял, что одной из его главных целей является сделать так, чтобы германская армия вновь стала самой сильной в Европе», - сказал министр.

По мнению Лаврова, такие заявления заставляют задуматься не только Россию, но и соседние с Германией страны. Он утверждал, что в Брюсселе поощряются «реваншистские настроения» как в Германии, так и в других частях евроатлантического пространства.

- «Нацизм» будет побежден

Глава МИД РФ заявил, что борьба с «нацизмом» в нынешних условиях приобретает не только идеологический, но и практический смысл. По словам Лаврова, в Европе, как он утверждает, все чаще звучат призывы «повторить опыт Гитлера и его приспешников» и готовить новое нападение на Россию с целью нанести ей «стратегическое поражение».

«Сейчас, когда мы отмечаем святой подвиг победы над нацизмом, этот самый нацизм поднимает голову», - заявил министр.

Он также отметил, что российские дипломаты за рубежом продолжают проводить памятные мероприятия, включая акции «Бессмертного полка», в том числе в странах со «сложной обстановкой».

«Этот подвиг никогда не исчезнет из нашей памяти. И нацизм, в каком бы обличии он ни возрождался, будет побежден», - сказал Лавров.