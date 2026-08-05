Abdulrahman Yusupov, Nariman Mehdiyev
05 Августа 2026•Обновить: 05 Августа 2026
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости усиления давления на Российскую Федерацию являются «прямым указанием» Киеву осуществлять «террористические атаки» против мирных граждан.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом «командует совершать теракты» против мирного населения. Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин, детей», сказала она.
Комментарий Захаровой последовал после того, как в среду, 5 августа французский лидер в социальной сети американской компании X публично пообещал, что Евросоюз совместно со своими партнерами продолжит планомерно наращивать военную поддержку Украины и усиливать санкционное и политическое давление на Москву.