Комментарий Захаровой последовал после того, как 5 августа французский лидер публично пообещал, что Евросоюз продолжит планомерно наращивать военную поддержку Украины

МИД РФ: Макрон «командует Киеву совершать теракты» против мирных россиян Комментарий Захаровой последовал после того, как 5 августа французский лидер публично пообещал, что Евросоюз продолжит планомерно наращивать военную поддержку Украины

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости усиления давления на Российскую Федерацию являются «прямым указанием» Киеву осуществлять «террористические атаки» против мирных граждан.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом «командует совершать теракты» против мирного населения. Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин, детей», сказала она.

Комментарий Захаровой последовал после того, как в среду, 5 августа французский лидер в социальной сети американской компании X публично пообещал, что Евросоюз совместно со своими партнерами продолжит планомерно наращивать военную поддержку Украины и усиливать санкционное и политическое давление на Москву.