«У нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», - Михаил Галузин

МИД РФ: Латвия и страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для ударов по стране «У нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», - Михаил Галузин

Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов по России. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», - сказал дипломат.

Галузин также прокомментировали планы Латвии построить завод БПЛА на границе.

«Планы Латвии <...> вполне вписываются в проводимую Прибалтийскими республиками последовательно враждебную линию в отношении нашей страны. <...> В условиях, когда российская армия эффективно «выносит» и «обнуляет» военную инфраструктуру Украины, вывод военных производств за рубеж имеет для киевского режима определенный смысл», — отметил он.

При этом, по словам замглавы МИД, страны Прибалтики преследуют «корыстные цели»: участие в освоении военных бюджетов в рамках милитаризации ЕС и приобретение геополитической значимости чуть ли не ключевого элемента восточного фланга НАТО.

Галузин также назвал условия для возобновления переговоров с Украиной.

«Мы готовы продолжить переговоры ровно с той точки, на которой они остановились. Однако для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса», — сказал он.

При этом дипломат назвал «абсурдным» требование главы МИД Украины Андрея Сибиги продолжить диалог.

«Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России «сесть за стол переговоров». Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное (президентом Украины) Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», - напомнил он.

«Сегодня Киев не имеет никакой самостоятельности в принятии решений. Он транслирует лишь то, что ему передают кураторы, которые думают только о том, как «заморозить» боевые действия, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил» - считает Галузин. России же нужно такое урегулирование, которое принесет в регион прочный и устойчивый мир на основе устранения первопричин украинского конфликта, подчеркнул он.