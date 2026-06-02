МИД: РФ и США удалось не допустить «фатального сбоя» в работе дипмиссий РФ и США удалось стабилизировать работу своих диппредставительств на удовлетворительном уровне, заявили в российском МИД

России и США удалось стабилизировать функционирование своих дипломатических представительств на фоне тяжёлой ситуации. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.



«РФ и США удалось стабилизировать работу своих диппредставительств на удовлетворительном уровне, стороны не допустили "фатального сбоя"», — пишет ТАСС со ссылкой на российское дипломатическое ведомство.

-МИД РФ: Лондон подзуживает Европу к «лобовому столкновению» с Россией

Великобритания подзуживает Европу готовиться к лобовому столкновению с Россией и хочет не допустить разрядки российско-американских отношений. Об этом заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

«Британский истеблишмент почти всецело подчинил внешнюю политику задаче сдерживания и ослабления России. Добившись весной 2022 года от своих киевских клиентов отказа от переговорного урегулирования, в Лондоне последовательно и демонстративно, почти с упоением, повышали ставки в эскалации конфликта на Украине, а с недавних пор заняты еще и подзуживанием европейцев к безоглядной милитаризации и подготовке к лобовому столкновению с Россией», - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".

При этом, по словам дипломата, «сами англичане» отнюдь не намерены "лезть в пекло, и не располагают для этого достаточными экономическими и военными возможностями». «Зато, опираясь на долгую историческую традицию, видимо, рассчитывают с помощью интриг и провокаций накрепко зацементировать восстановленные в Европе разделительные линии, а также не допустить существенной разрядки в российско-американских отношениях», - добавил он.