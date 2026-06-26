МИД РФ заявил протест послу Молдовы из-за задержания российских дипкурьеров

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест послу Молдовы в Москве Лилиану Дарию в связи с задержанием в аэропорту Кишинева российских дипломатических курьеров. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«26 июня в МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому заявлен решительный протест и вручена вербальная нота в связи с грубым нарушением молдавской стороной фундаментальных положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», - гворится в сообщении.

В российском ведомстве напомнили , что «25 июня в аэропорту города Кишинёва многочасовому задержанию были подвергнуты дипломатические курьеры Министерства иностранных дел Российской Федерации». «Им предъявлялись заведомо неприемлемые и противоправные требования о досмотре дипломатической корреспонденции и «добровольной» сдаче мобильных средств связи.При этом дипломатам Посольства России в Молдавии было отказано в допуске в режимную зону аэропорта для оказания консульского содействия прибывшим сотрудникам МИД России. В результате дипломатические курьеры, несмотря на заблаговременное уведомление молдавской стороны об их прибытии, не смогли въехать на территорию Республики Молдова и были вынуждены вернуться на Родину», - указали в МИД.

«Послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию было указано на грубое нарушение статьи 27 Венской конвенции 1961 года, согласно которой дипломатические курьеры «пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме», а дипломатическая почта «не подлежит ни вскрытию, ни задержанию», - подчеркнули в российском ведомстве.