МИД РФ: Запад «использует» переговоры с Ираном «для подготовки к конфликтам» Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США «об отсутствии» у Ирана серьезного настроя на переговоры

Запад «использует» обвинения в нежелании вести диалог «как подготовку к конфликтам», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Иран не демонстрирует серьезного настроя на переговоры с Вашингтоном.

«Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с Вашингтоном. Просто весь мир уже понял, что такое «переговоры по-западному»: сначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне»,- следует из публикации Захаровой в Telegram-канале.

По словам дипломата, в РФ помнят «зомбо-песню» про невыполнение Россией Минских договоренностей, которая закончилась декларацией Запада о том, что «сами и не собирались им следовать».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного подхода к переговорам, заявив, что Вашингтон по-прежнему открыт к дипломатическому урегулированию, но Тегеран не выполняет взятые на себя обязательства