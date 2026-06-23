«Конечно, мы следим за всеми учениями, внимательно за ними наблюдаем, и в случае необходимости будем принимать все меры, которые необходимы для обеспечения нашей безопасности, в том числе в отношении «Отважного кабана», - Грушко

МИД :РФ готова принять меры в ответ на учения «Отважный кабан» у Калининграда «Конечно, мы следим за всеми учениями, внимательно за ними наблюдаем, и в случае необходимости будем принимать все меры, которые необходимы для обеспечения нашей безопасности, в том числе в отношении «Отважного кабана», - Грушко

Россия внимательно следит за учениями Польши, Литвы и Франции «Отважный кабан» в Сувалкском коридоре у Калининградской области и готова принять все меры для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«Конечно, мы следим за всеми учениями, внимательно за ними наблюдаем, и в случае необходимости будем принимать все меры, которые необходимы для обеспечения нашей безопасности, в том числе в отношении «Отважного кабана», - сказал Грушко, слова которого приводит ТАСС.

По мнению дипломата, риски военного столкновения России и Североатлантического альянса возрастают.

«Если говорить о реальных ресурсах, которыми обладает Россия, то они достаточны для того, чтобы быть готовыми к любому сценарию развития событий и самым серьезным образом обеспечить и нашу оборону, и нашу безопасность. И на западных рубежах», - отметил он.

Поэтому, обратил внимание замглавы российского дипведомства, «как бы ни тужились политики на Западе, пытаясь создавать чувство уверенности в собственном превосходстве», РФ все равно понимает, что это «часть информационно-психологической войны в той гибридной войне», которая развивается против российской стороны.