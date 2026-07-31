Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически высказалась о нейтралитете Швейцарии, заявив, что власти применяют его избирательно.

«Президент Конфедерации Иньяцио Кассис сформулировал позицию еще в феврале 2022 года: швейцарский нейтралитет остается неизменным, но «мы, разумеется, находимся на стороне западных ценностей». Нейтралитет, в котором выбирается сторона, – это политический оксюморон»,- написала Захарова в Telegram-канале в пятницу, 31 июля.

Дипломат напомнила, что еще полтора года назад в аудитории, где собрались зарубежные политологи и журналисты, она сказала, что «Швейцария перестала быть де-факто нейтральной страной». «Начался чуть ли не свист с улюлюканием — настолько это им не понравилось»,- отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.



По ее словам, правительство Швейцарии выступило против того, чтобы нейтралитет был закреплен в законе страны, а теперь «это самое де-факто они закрепляют де-юре». «Поводом послужило предстоящее 27 сентября голосование по «Инициативе о нейтралитете», требующей внести в Основной закон формулу «постоянного и вооруженного нейтралитета» и запрет на участие в санкционных режимах. Правительство и парламент рекомендуют голосовать против. Аргумент: закрепление нейтралитета в конституции создаст «негибкость» и «ограничит свободу маневра во внешней политике», - напомнила она.



Правительство страны, четыреста лет строившей на принципе нейтралитета свою государственность и накапливавшей под этим лозунгом свое благосостояние, объясняет гражданам, что «записывать этот принцип в конституцию сегодня нельзя, потому что тогда его придется соблюдать», привлекла внимание Мария Захарова. «Сказать, что это дно, — значит обидеть океан», - подчеркнула дипломат.



«Инициаторы референдума формулируют прямо: страна «отказывается от нейтралитета по кусочку». Швейцарцы задаются вопросом, нейтральна ли еще их страна? Ответ правительства получился откровеннее, чем оно рассчитывало», - следует из текста публикации.

Позиция Берна «несостоятельна»

Мария Захарова назвала «несостоятельной» позицию Берна с точки зрения международного права.



Постоянный нейтралитет согласно Гаагским конвенциям 1907 года не бывает и не может быть «гибким», подчеркнула дипломат, напомнив, что статья 9 Пятой Гаагской конвенции требует, чтобы ограничительные меры нейтральная сторона применяла к обеим воюющим сторонам одинаково.



«Между тем, Швейцария синхронизировала свой санкционный реестр со списками Европейского союза, то есть стороны, которая сама открыто финансирует и вооружает киевский режим, нейтральной себя и не называет. «Гибкий нейтралитет» юридически означает отсутствие нейтралитета. Эдакая гибкая непорочность как норма «новой этики», - говорится в публикации.



Захарова еще раз напомнила, что Швейцария присоединилась к двум десяткам пакетов санкций Европейского союза против России, а под заморозкой активов в стране находятся около 2600 физических и юридических лиц.

«В июне 2024 года Швейцария провела на горе Бюргеншток конференцию по «формуле мира»... без участия одной из сторон конфликта, что для посредника, а именно посредничество — историческая функция швейцарского нейтралитета — означает конец профессиональной репутации»,- привлекла внимание представитель МИД РФ.



Впрочем, у швейцарского нейтралитета есть биография, и «она объясняет многое», считает дипломат.



По ее словам, независимая комиссия экспертов под руководством историка Жан-Франсуа Бержье, созданная швейцарским парламентом в 1996 году, девять лет работала над докладом. «На 956 страницах документа установлено и доказано: Национальный банк Швейцарии за годы Второй мировой войны приобрел у германского Рейхсбанка золота примерно на 1,2 миллиарда франков. В 316 миллионов долларов (по тогдашнему курсу) оцениваются золотые запасы, вывезенные из центральных банков оккупированных стран, а также переплавленное золото... снятое с жертв нацистских лагерей. Швейцарские власти, как заключила комиссия, знали или обязаны были знать о происхождении слитков», - рассказала она.



Финансовая система «нейтральной страны» была частью системы кровообращения германской военной машины, подчеркнула официальный представитель российского МИДа.



В 1938 году, по словам Захарова, швейцарское правительство само обратилось к германским властям с просьбой проставлять в паспортах немецких евреев букву «J», чтобы швейцарские пограничники могли их выявлять и не пропускать. С 1942 года граница была для еврейских беженцев фактически закрыта.



Тысячи людей развернули обратно, и комиссия заявила, то Швейцария отказала в помощи людям, находившимся в смертельной опасности. «Вот что такое швейцарский «гибкий нейтралитет», который теперь продвигают в Берне. Он гнется ровно туда, куда выгодно, и ровно настолько, насколько выгодно. В 1940-х он гнулся в сторону Берлина, потому что там были золото и рынок. Сегодня он гнется в сторону Киева и Брюсселя», - написала она.



Именно поэтому, убеждена Захарова, Федеральный совет так упорно возражает против внесения конституционной формулировки. «Тогда ведь нейтралитет придется соблюдать. А в этом и состоит смысл нейтралитета, про который в Берне предпочли забыть, как только начали принимать вагоны с золотом Рейхсбанка», - добавила Захарова.





