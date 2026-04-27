В Европейском союзе не поднимался вопрос о необходимости учитывать интересы безопасности РФ - Александр Грушко

МИД РФ: гарантии безопасности России являются ключом к урегулированию конфликта в Украине В Европейском союзе не поднимался вопрос о необходимости учитывать интересы безопасности РФ - Александр Грушко

Урегулирование конфликта в Украине невозможно без предоставления России гарантий безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью телеканалу «Вести».

По его словам, именно гарантии безопасности для России являются основой для достижения устойчивого мира.

«Гарантии безопасности России - это главный элемент для того, чтобы конфликт был преодолен и воцарился мир», - отметил дипломат.

По его словам, в Европейском союзе, который настаивает на участии в переговорном процессе, в последние годы не поднимался вопрос о необходимости учитывать интересы безопасности России в рамках возможного мирного соглашения.

Замглавы российского МИД подчеркнул, что нынешняя позиция Евросоюза, предполагающая возвращение Украины к границам 1991 года, размещение иностранных сил на украинской территории и предоставление Киеву гарантий безопасности, «исключает возможность мирного урегулирования».