МИД РФ: в Мали есть потери среди «Африканского корпуса» после атак повстанцев

После атаки повстанцев в Мали имеются жертвы со стороны «Африканского корпуса» Минобороны России. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

«25 апреля в Мали произошли скоординированные вылазки террористических групп, аффилированных с «Аль-Каидой», а также туарегских сепаратистов. Совместными усилиями они во многих частях страны нанесли удары по вооруженным силам этой страны и, к сожалению, по подразделениям нашего «Африканского корпуса». В результате имеются жертвы с нашей стороны в том числе», - сказал замминистра, слова которого цитирует ТАСС .

Борисенко отметил, что в большинстве мест, в том числе в Бамако, атаки отбиты.

«При этом погиб еще в самом начале, был взорван министр обороны Мали [Садио Камара], который являлся одним из сторонников сближения Мали с Россией», - указал он.

«К сожалению, захвачен туарегскими сепаратистами северный город Кидаль, который пока остается в их руках. В некоторых районах страны боестолкновения продолжались. Большую проблему создает захват мятежниками города Кидаль на севере страны», - добавил он.