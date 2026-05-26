МИД РФ выразил протест Чехии из-за задержания митрополита Илариона

Временный поверенный в делах Чешской Республики в РФ Ян Ондржейка был вызван в МИД России

Как сообщили в МИД РФ, чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с задержанием 24 мая в Чехии митрополита Русской православной церкви Илариона (Алфеева).

В МИД РФ назвали выдвинутые в отношении иерарха обвинения в «производстве и обороте наркотических средств» «абсурдными и безосновательными», отметив, что проведение полицейской операции на основании анонимного сообщения носит, по оценке российской стороны, «спланированный и провокационный характер».

«Российская сторона настоятельно требует безусловного и незамедлительного освобождения митрополита Илариона, а также прекращения гонений на представителей РПЦ в Чехии», - подчеркивается в заявлении.