МИД РФ: более 50 иностранных журналистов побывали на месте трагедии в Старобельске Иностранные журналисты своими глазами наблюдают разрушения, вызванные «террористической атакой» на колледж - Захарова

Более 50 иностранных журналистов побывали на месте трагедии, произошедшей в результате атаки на колледж в городе Старобельск подконтрольной РФ Луганской области Украины.

Об этом в воскресенье, 24 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран - Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции.

«Токио своим журналистам запретил принимать участие в поездке. ВВС официально отказались. CNN в отпуске»,- написала официальный представитель ведомства.

Позже Захарова опубликовала еще один пост с кадрами из Старобельска, на которых, по ее словам, иностранные журналисты своими глазами наблюдают последствия и разрушения, вызванные «террористической атакой» на общежитие и корпус колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек, более 40 ранены.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске, в результате чего погиб 21 человек.

Президент России Владимир Путин осудил удар по колледжу и назвал произошедшее «террористическим актом».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о «теракте».

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, «что ВСУ наносят поражения по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны».